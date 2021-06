Nuova Audi RS3: al debutto il Torque Splitter posteriore sviluppato ad hoc per i suoi 400 cv

In circuito, il ripartitore di coppia consente derapate controllate applicando tutta la potenza del motore a una sola delle ruote posteriori, fino a un massimo di 1.750 Nm di coppia. L’esatta distribuzione della coppia motrice dipende sempre dalla modalità selezionata in Audi drive select e dalla rispettiva situazione di guida.

Come migliora le performance

Il Torque Splitter apporta un notevole miglioramento nelle performance del veicoli. Infatti, l’auto svolta in curva e segue l’angolo di sterzata in modo più preciso. Ciò si traduce in meno sottosterzo, accelerazioni più rapide e anticipate in uscita di curva e una guida particolarmente precisa e agile, per una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano e tempi sul giro più rapidi per chi la volesse utilizzare in pista.

Oltre al sottosterzo, il ripartitore di coppia compensa anche il sovrasterzo (la derapata) indirizzando la coppia alla ruota all’interno della curva o, se necessario, a entrambe le ruote.

Controllo dinamico dei veicoli

Il sistema di controllo dinamico dei veicolo (mVdc), già visto su A3 e S3, sull’estrema RS3 garantisce anche che i sistemi del telaio interagiscano in modo più preciso e rapido. Per fare ciò, questo sistema centrale acquisisce i dati da tutti i componenti rilevanti per dinamica laterale. Il mVdc sincronizza le due unità di controllo del ripartitore di coppia, gli ammortizzatori adattivi e il controllo di coppia selettivo per le ruote per una sterzata e una manovrabilità di alta precisione. Tutto sommato, aumenta l’agilità dell’intero veicolo, soprattutto nei tratti di strada dinamici.

Modalità di guida

Il sistema di dinamica di guida Audi drive select nella nuova RS3 offre sette modalità: comfort, auto, dynamic, efficienza, nonché Rs Individual, Rs Performance e Rs Torque Rear.