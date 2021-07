Nuova Audi Rs3: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sportiva da 400 cv

3' di lettura

La compatta più sportiva dei quattro anelli arriva nella sua terza generazione: la Rs3. Riconoscibile esteticamente ma anche nelle performance e i numeri non lasciano dubbi: 400 cv (294 kW) di potenza, 500 Nm di coppia e uno spunto 0-100 km/h in 3.8 secondi e una velocità massima di 290 km/h.



Fedele al cinque cilindri benzina

La terza generazione di Rs3 Sportback (la seconda per la versione sedan) è pensata per un uso quotidiano, quindi con tutti i comfort e le comodità del caso, ma anche per un uso estremo, che esalta le sue performance tecniche. Come nel caso del nuovo torque splitter , il ripartitore di coppia realizzato ad hoc per gestire la potenza delle ruote posteriori. Sotto al cofano è confermato il cinque cilindri benzina turbo 2.5 litri, powertrain già vincitore del titolo “International Engine of the Year” cinque volte di seguito. La potenza dei 400 cv e 500 Nm di coppia (20 Nm in più rispetto alla precedente generazione) permettono di raggiungere uno spunto 0-100 km/h in 3.8 secondi e una velocità massima di 250 km/h che arriva a 290 km/h con il pacchetto Rs Dynamic. Il cinque cilindri è accoppiato al cambio a doppia frizione a sette rapporti.

La gestione ottimale della potenza

Un fiore all’occhiello di questo modello è la presenza del nuovo ripartitore di coppia per la gestione della potenza sulle ruote posteriori; ecco è composto da due frizioni a dischi multipli a controllo elettronico (una per ciascuna) posizionate ciascuna sul proprio albero di trasmissione.Durante la guida dinamica, il ripartitore di coppia aumenta la coppia motrice alla ruota posteriore esterna cioè quella con il carico della ruota maggiore, riducendo notevolmente la tendenza al sottosterzo. Per esempio, nelle curve a sinistra trasmette la coppia alla ruota posteriore destra, mentre nelle curve a destra alla ruota posteriore sinistra e in rettilineo a entrambe le ruote. Ciò si traduce in stabilità ottimale e massima agilità, soprattutto in curva ad alta velocità.

Freni in acciaio a sei pistoncini o ceramici

La Rs 3 è dotata di serie di freni in acciaio a sei pistoncini più grandi e di nuova concezione rispetto alla precedente generazione per tenere sotto controllo la potenza del motore cinque cilindri. Sull’assale anteriore è disponibile (a richiesta) un impianto frenante in ceramica di 380 x 38 mm. L’impianto frenante ad alte prestazioni pesa altri dieci chilogrammi in meno rispetto a quello in acciaio e i suoi dischi forati e ventilati internamente misurano 375 per 36 mm nella parte anteriore e 310 x 22 mm nella parte posteriore. Questo li rende più grandi e più stabili rispetto al modello precedente. Chi opta per i freni in ceramica può scegliere tra pinze freno grigie, rosse o blu. Chi preferisce la versione in acciaio può ordinare le pinze rosse al posto di quelle nere.

Estetica sportiva sin dal primo sguardo

La sportività tecnica è riscontrabile anche nell'aspetto estetico. Infatti, l'auto è ben riconoscibile nello stile sportivo, con il paraurti anteriore ridisegnato, il single frame inedito con la sua caratteristica griglia a nido d’ape e le grandi prese d'aria, tutti dettagli che le conferiscono l'aspetto di una vettura sportiva ed espressiva. Sono di serie con fari a Led anteriori e posteriori, inclusi gli indicatori di direzione dinamici. La carreggiata dell’asse anteriore è stata allargata di 33 millimetri rispetto al modello precedente. E, sulla Sportback, la carreggiata dell’asse posteriore è aumentata di 10 millimetri. La Rs 3 è equipaggiata di serie con cerchi in lega da 19 pollici. I dettagli ispirati agli sport motoristici includono il paraurti posteriore specifico ridisegnato con diffusore integrato e il sistema di scarico con due grandi terminali di scarico ovali.