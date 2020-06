Nuova Bentley Bentayga, fa avanzare il punto d'incontro fra lusso e tecnologia Il rinnovamento della Bentayga ammorbidisce le forme dell'imponente suv, evolve in chiave hi-tech la sua personalità e presenta un ulteriore incremento della percezione del lusso di Massimo Mambretti

Il rinnovamento della Bentayga ammorbidisce le forme dell'imponente suv, evolve in chiave hi-tech la sua personalità e presenta un ulteriore incremento della percezione del lusso

L'aggiornamento del suv Bentayga proietta la Bentley all'inizio del secondo secolo di vita. La nuova serie del modello più venduto della casa inglese completa, così, il rinnovamento dell'attuale famiglia della casa B Alata aperto dalla terza generazione della Continental Gt e proseguito dalla nuova Flyng Spur.



Nuova Bentley Bentayga, fuori si ammorbidisce

La nuova Bentyaga conserva le robuste dimensioni dell'edizione precedente poiché è lunga sempre più di 5,10 metri, ma si presenta con una linea meno spigolosa che segue il solco stilistico tracciato dalle consanguinee. Quest'ultima è generata dall'ammorbidimento dei tratti sia del frontale sia della coda. Il primo si avvicina molto a quello dell'ammiraglia Flyng Spur, poiché alla larga mascherina a sviluppo verticale affianca gruppi ottici a matrice di Led che disegnano una firma luminosa ispirata al taglio dei diamanti e si definisce in maniera arrotondata, seguendo l'andamento dello scudo paraurti. La parte posteriore, invece, richiama quella della sportiva Continental Gt e, in pratica, è frutto sulla completa rivisitazione di tutte le superfici, anche perché la carreggiata del retrotreno è stata allargata di 20 millimetri rispetto a quella della precedente Bentayga. Quindi, la coda propone un inedito portellone a tutta larghezza, che si raccorda più armoniosamente con il padiglione e le fiancate sebbene senza alterare più di tanto il profilo della Bentayga, e incastona una fanaleria a sviluppo orizzontale che sposta il portatarga nel nuovo e avvolgente scudo paraurti.



Nuova Bentley Bentayga, dentro è più lussuosa, digitalizzata e connessa

Il rinnovamento del suv della casa di Crewe coinvolge anche i sontuosi interni. L'evoluzione si basa su un upgrading del confort, della ricercatezza e delle tecnologie imbarcate, alcune delle quali ormai imprescindibili persino su auto di rango ben inferiore. Il tutto si miscela armoniosamente generando un'atmosfera in cui la sfrenata ricercatezza e l'immancabile sapore generato dalla realizzazione artigianale si sviluppano in un nuovo formato. Infatti, al nuovo disegno di alcune componenti dell'arredamento si affiancano maggiori attenzioni per chi siede posteriormente grazie all'incremento di 10 centimetri dello spazio per le gambe dei passeggeri, alla selleria ventilata, a display più grandi e alla possibilità di gestire con un mini-tablet funzioni legate al confort e all'infotainment. Quest'ultimo è di ultima generazione, si avvale di un display da 10,9”, è dotato di Sim residente con la quale si può accedere ai servizi della app My Bentley, include la connessione con Apple Car Play e Android Auto e l'integrazione con l'head up display. Il quale, dal canto suo, interagisce anche con la strumentazione ora digitale e configurabile. Il quadro è completato dal sofisticato hi-fi da 590 W con 12 diffusori e dalla possibilità di optare per finiture e cromatsimi personalizzabili.



Nuova Bentley Bentayga, la versione V8 precede la Phev e la W12

La nuova Bentayga sarà commercializzata fra qualche settimana nella versione a trazione integrale con sospensioni pneumatiche a gestione elettronica spinta dal V8 sovralimentato di 4 litri da 550 cv e con 770 Nm di coppia. Il powertrain abbinato al cambio automatico a otto marce spinge questa Bentayga sino a 290 all'ora e le permette di raggiungere i 100 orari in 4”5. In seguito arriveranno la versione ibrida plug-in mossa ancora da un sistema da 449 cv e la Speed, sempre equipaggiata con un'unita W12 di 6 litri da 635 cv.