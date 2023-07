Nuova Bentley Continental Gt, ecco com'è, come va con il V8 biturbo e quanto costa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La dinastia della Bentley Continental tout-court ha compiuto lo scorso anno settant’anni, mentre quella della Continental Gt a cui ha dato molte ispirazioni soprattutto a livello stilistico festeggia quest’anno il ventesimo compleanno. Nata nel 2003, la Continental Gt ha cambiato la vita del blasonato marchio inglese. Infatti, è stata il modello con cui la Bentley si è smarcata definitivamente dalla parentela con la Rolls Royce, passata nel frattempo a Bmw, dopo essere entrata nel 1998 nella galassia del gruppo Volkswagen.

Bentley Continental Gt, il modello che risollevò il brand

Pochi mesi dopo il debutto della Continental Gt al salone di Ginevra, nel 2003 la Bentley vinse per la quinta volta la 24 Ore di Le Mans con la Speed 8. Un risultato impensabile considerando che le vendite del brand di poco superiori alle 400 unità non consentivano d’investire una caterva di quattrini per realizzare una vettura con i requisiti per vincere la più prestigiosa gara di durata del Mondo. Invece, il colpaccio riuscì perché i “cugini” dell’Audi tolsero la livrea alla R8, che a Le Mans si era imposta nei tre anni precedenti altrettante volte, e un outfit specifico la trasformò nella vincente Bentley Speed 8. L’affermazione spinse in alto l’immagine della Bentley, allora un po’ appannata, e le vendite della Continental Gt decollarono in fretta, tanto da arrivare nel giro di pochi mesi a più di 3.000 unità. Oggi, la Gt che nel corso del tempo ha originato anche la versione scoperta Gtc è la Bentley più venduta in Europa (la più venduta in assoluto del brand è il mega-suv Bentayga) ed entro il 2025 la sua produzione toccherà quota 100.000. In quell'anno arriverà anche la prima delle cinque Bentley con powertrain elettrico annunciate entro il 2030.

Bentley Continental Gt, aggiornata per il 20esimo compleanno

L’attuale serie della Continental Gt è la terza. Presentata nel 2018 con tante innovazioni tecnologiche sotto le vesti, le più avanzate del gruppo Volkswagen, l’attuale Continental Gt conserva lineamenti inconfondibili che, seppure logicamente evoluti rispetto a quelli della prima generazione, sono fedeli a quelli che hanno ispirato la linea della prima serie. Quindi, richiamano sempre quelli della R-Type Continental del 1952, anch’essa una gran tourer lussuosa realizzata in gran parte da abili artigiani, in particolare nel sontuoso abitacolo. Proprio come nel caso della Continental Gt. Nell’ambiente s’incontrano un arredamento sfarzoso all’ennesima potenza, finiture impeccabili, materiali che definire pregiati è un eufemismo e la necessaria quantità di digitalizzazione che impongono i tempi. Poltrone che sembrano divani e pure massaggianti, radica e allumino che rivestono le componenti d’arredo, materiali provenienti dall’economia circolare o riciclo che ammiccano (appena, appena) all’eco-sostenibilità senza darlo per nulla a vedere si abbinano, per esempio, al pannello rotante a centro plancia che mette in mostra il display da dell’infotainment generando, alla fine, un ambiente a metà strada tra il salone di rappresentanza di un manoir inglese e l’interno di un jet privato.

Bentley Continental Gt, le novità del model year 2024

Questo quadro si ritrova a bordo di tutte le versioni della Continental Gt e della Gtc, che in occasione del 20esimo compleanno si presentano con alcune novità. In particolare, sono state leggermente rivisitate esternamente seguendo ispirazioni arrivate dal mega-suv Bentayga come le mascherine che propongono trame per le grigliature e finiture della carrozzeria differenti in base all’allestimento. L’offerta parte dal (per così dire) livello base e prosegue con l’Azure, l’S e lo Speed disponibile tanto per le Continental spinte dal motore V8 biturbo di 4 litri con 550 cavalli quanto per quelle equipaggiate con il W12 sovralimentato di 6 litri con 659 cavalli, che andranno in pensione l’anno prossimo. Al top dell’offerta c’è il lussuosissimo e ricchissimo allestimento Mulliner.

Bentley Continental Gt, al volante della V8 Azure

La presentazione dell’abitacolo e l’equipaggiamento rivolti a suscitare la sensazione di viaggiare più a bordo di una limousine del marchio assieme al rendimento del motore V8 connotano la Continental Gt Azure come granturismo definitiva. Il motore che eroga 550 cavalli e una coppia di 770 Nm, che si interfaccia con il cambio automatico a otto marce e che trasmette la motricità alle ruote come nel caso di tutte le altre versioni attraverso la trazione integrale è straordinariamente malleabile. Offre un’incredibile elasticità alle andature normali e si trasforma in aggressivo quando si vuole affondare l’acceleratore, impiegando la modalità Sport, per arrivare a spingere la Azure V8 sino a 318 all’ora e al traguardo dei 100 orari in 4” a fronte di un consumo medio, secondo la casa, di 11,3 l/100 km. Dinamicamente, grazie anche alle sospensioni pneumatiche e al sistema di controllo del rollio a gestione elettronica assieme alla razionale ripartizione della massa, la Continental Gt a dispetto del peso che sfiora i 2.800 kg si muove agilmente tra le curve, in maniera rassicurante e senza compromettere il regale confort.