Nuova Citroën C4, tutto quello che c'è da sapere sulla: come va, quanto costa e quando arriva Più che l'erede della Cactus, la berlina in modalità crossover, sembra interpretare al meglio la transazione verso la mobilità del futuro pur nel rispetto del Dna del brand francese di Corrado Canali

Più che l'erede della Cactus, la berlina in modalità crossover, sembra interpretare al meglio la transazione verso la mobilità del futuro pur nel rispetto del Dna del brand francese

5' di lettura

Di una nuova Citroen se ne sentiva la necessità. E la C4 sigla introdotta per la prima volta nel 1928 e associabile da allora ad oltre 12,5 milioni di modelli dalla Ami alla GS, dalla BX alla Xsara fino alle più recenti C4 Cactus e SportTourer, può davvero rappresentare il modello di svolta per i francesi. Il merito è soprattutto della versione 100% elettrica una delle tre varianti disponibili, le altre sono le termiche a benzina o diesel. Non solo perchè aggiungendosi all'altro modello con una batteria al seguito la C5 Aircross plug-in hybrid traghetta il marchio nell'era dell'elettrificazione di massa, ma perché più di altri modelli recupera il tratti distintivi del Dna di Citroen.

Stile non banale e allineato al Dna di Citroen

Punto di partenza lo stile più audace che bello, ma molto Citroen, a cui si aggiunge il confort e lo spazio a bordo. Se il design introduce stilemi nuovi, come il taglio delle luci led diurne e i le superfici scavate sul cofano e sul tetto. Mentre le dimensioni consentono di comprendere meglio le particolari proporzioni: lunga 4,36 metri con un passo di 2,67 metri, la C4 è alta 1,52 metri e larga 1,8 metri. L'altezza minima da terra di 156 mm la pone a metà strada tra C3 e C5 Aircross. Nonostante la coda sia sfuggente e il lunotto inclinato, il bagagliaio offre una capacità di 380 litri con una soglia di carico ribassata, ma abbassando gli schienali dei sedili posteriori si può arrivare fino ad un massimo di 1.250 litri.

Loading...

Si viaggia in un ambiente interno ovattato

Se il confort di marcia è uno dei principali plus della vettura, Citroen ha evoluto alcuni dei concetti come le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions e i sedili Advanced Comfort con funzione massaggio e riscaldamento. La presenza, poi, di grandi superfici vetrate, la scelta di materiali chiari per la parte superiore degli interni e la disponibilità di un tetto in vetro esaltano la luminosità dell'abitacolo e il benessere, mentre per la guida di notte sono previste delle luci a Led diffuse. Il tutto per un'esperienza di guida che messo subito a proprio agio, trasmettendo una sensazione di relax oltre che di sicurezza come se si viaggiasse all'interno di un a bolla.

Interni all'insegna dell'hitech e della qualità di materiali

Spaziosi e caratterizzata da un stili minimalista, ma di buona qualità la nuova C4 porta in dote una dotazione hitech che include un pacchetto di 20 sistemi fra cui il Livello 2 di guida autonoma o l'head-up display a colori, la ConnectedCam e l'infotainment con schermo da 10 pollici e servizi connessi al passo con i tempi. Non mancano le soluzioni originali, come lo Smart Pad Support, un supporto per i tablet utilizzabile dal passeggero anteriore. A cui si aggiunge per la sola versione elettrica uno specifico comando della trasmissione e dei pulsanti retroilluminati, a cui si aggiunge per tutti i motori la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida.

Disponibili 31 diverse combinazioni di colori e interni

All'insegna della versatilità l'offerta della nuova Citroen C4. La si può richiedere infatti in 31 diverse combinazioni che sono il risultato di 7 colori esterni e 6 ambienti interni a cui si aggiungono 16 vani portaoggetti all'interno il più utile dei quali è in plancia davanti al passeggero. Il cruscottino all'interno del volante limita le funzioni a quelle essenziali, ma in soccorso arriva un head-up display fra i migliori sul mercato che evita di abbassare gli occhi per consultare le informazioni fondamentali. Il sistema multimediale si gestisce dal display centrale è reattivo al tatto, ma non brilla per la grafica ultima arrivata ma sufficiente per l'impiego.