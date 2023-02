Nuova Citroën C4 X, il crossover che rompe gli schemi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è una berlina ma non è nemmeno un SUV: l’ultima nata in casa Citroën – declinata nei modelli C4 X ed Ë-C4 X Elettrica – è il crossover che rompe gli stereotipi e gli schemi del settore auto. Elegante come una fastback, con la sua silhouette attraente e raffinata, ma al tempo stesso moderna, dinamica e grintosa come uno Sport Utility Vehicle, senza rinunciare allo status di una sedan quattro porte, unisce il meglio dei tre mondi regalando un’esperienza di viaggio unica grazie ai grandi spazi di bordo, alle dotazioni tecnologiche di sicurezza e di assistenza alla guida, al comfort degli esclusivi sedili, all’abitacolo silenziosissimo e al sistema di infotainment di ultima generazione.



"Molti clienti – ha spiegato Vincent Cobée, CEO di Citroën, presentando le nuove C4 X ed Ë-C4 X Elettrica – ci hanno detto di volere un’alternativa economicamente accessibile, responsabile ed elegante alle vetture due volumi e ai SUV, già così numerosi nel segmento delle grandi compatte, e quest’auto è la nostra migliore interpretazione delle loro aspettative: un design trasversale, distintivo e proiettato verso il futuro, che offre tutto il comfort, la tecnologia, la sicurezza e il valore che ci si aspetta da una Citroën, ma anche un'eccezionale abitabilità e una grande versatilità, con il vantaggio dell’elettrico a emissioni zero”.



Con una lunghezza di 4,6 metri, la Nuova Citroën C4 X si inserisce tra la C5 X (che misura 4,80 metri) e la C4 hatchback (4,36 metri), con un passo di 2,67 metri come quest’ultima. Nel frontale il cofano alto e scolpito mantiene l’inconfondibile stile Citroën, con un design deciso e distintivo, ma sui fianchi la linea si snellisce, assottigliandosi in uno sviluppo dinamico ed elegante che conferisce alla vettura un aspetto prestigioso, sottolineando il suo carattere energico e scattante, e che confluisce nei gruppi posteriori a LED che si ispirano alla firma luminosa anteriore terminando a forma di freccia sul portellone posteriore.

E se l’esterno affascina ed emoziona, è l’interno dell’abitacolo a mettere a proprio agio conducente e passeggeri, regalando una sensazione di rassicurante tranquillità grazie all’Advanced Comfort di Citroën, che si esprime - oltre che con gli ampi spazi a disposizione, ai 16 scomparti aperti o chiusi e all’ampio bagagliaio da 510 litri - con gli ampi e accoglienti sedili, la cui speciale schiuma rinforzata dona una comodità degna di una poltrona di classe, e con le sospensioni Progressive Hydraulic Cushions studiate per contrastare le asperità e le irregolarità della strada. Caratteristiche fondamentali per chi, come i professionisti, trascorre molti chilometri alla guida.



Il cuore tecnologico di Nuova Citroën C4 X si esprime però al meglio nelle dotazioni tecnologiche: non solo con un sistema di infotainment all’ultimo grido, la cui interfaccia utilizza un Touch Pad HD da 10 pollici completamente personalizzabile attraverso un sistema di widget ed è gestibile anche grazie a un assistente vocale che risponde al comando “Hello Citroën”, ma anche e soprattutto grazie alle avanzatissime tecnologie di sicurezza e di guida assistita.



La Nuova Citroën C4 X può essere allestita con fino a 20 Citroën Advanced Driver Assistance Systems, dall’head-up display a colori che proietta le informazioni di guida essenziali, all’Extended Traffic Sign Recognition & Recommendation che rileva e riconosce i segnali stradali durante il percorso; dall’Highway Driver Assist che mantiene velocità e posizione dell’auto nelle corsie autostradali, all’Adaptive Cruise Control con Stop&Go capace di rilevare il veicolo che precede mantenendo la distanza di sicurezza.



La Nuova Citroën C4 X è disponibile in due combinazioni di motore Citroën PureTech 3 cilindri turbocompresso a iniezione diretta benzina, con l’efficiente motore turbodiesel Citroën BlueHDi e nell’esclusiva versione Ë-C4 X Elettrica con un motore elettrico da 100 kW (136 CV), capace di garantire fino a 360 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e con una ricarica rapida che “rifornisce” circa 10 chilometri di autonomia al minuto, con l'80% della carica completata in 30 minuti.



Nuova C4 X è disponibile a partire da 25.300 euro chiavi in mano nella versione termica e a partire da 38.300 euro chiavi in mano nell’esclusiva versione Nuova Ë-C4 X Elettrica.



