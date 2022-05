Nuova class action: l’identikit e gli enti che potranno promuovere le cause

In realtà, secondo l’attuale normativa, per l’avvio di un’azione di classe non è necessario che si faccia riferimento a diritti “collettivi” quanto, piuttosto che i diritti che si assumono violati siano inquadrabili come “diritti omogenei”, ovvero diritti la cui violazione sia il risultato di un unico evento che abbia prodotto danni di natura seriale ed il cui accertamento non imponga al giudice la valutazione delle singole posizioni dei consumatori o utenti interessati. Un esempio di diritti omogenei sono i diritti risarcitori vantati da una pluralità di singoli clienti nei confronti di una medesima impresa in conseguenza del mancato rispetto dei contratti di fornitura conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari identici per tutti.

L’ammissibilità è stabilita dal Tribunale delle imprese

In base alla vigente normativa, chi stabilisce se e quando una azione di classe è ammissibile? Le associazioni di consumatori hanno qualche competenza al riguardo?

La domanda con cui si propone una azione di classe è sempre soggetta ad una valutazione preventiva di ammissibilità da parte del Tribunale competente, ovvero il Tribunale delle imprese del luogo ove ha sede la parte chiamata in causa. La domanda, quindi, potrà essere dichiarata inammissibile quando appaia manifestamente infondata, oppure quando il Tribunale non ravvisi l’omogeneità dei diritti per i quali si chiede la tutela o, ancora, quando il soggetto che ha proposto il ricorso risulti essere in conflitto di interessi con la parte convenuta oppure risulti comunque privo delle caratteristiche richieste per occuparsi dei diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio (ad esempio, perché si tratta di associazione di consumatori non iscritta nell’apposito elenco ministeriale).

La lite può essere intentata anche per prevenire un danno

L’azione collettiva può essere svolta solo a fronte di un danno effettivamente subito oppure può essere avviata anche in via preventiva, per impedire il compimento di un danno?

La norma che disciplina l’azione di classe, ovvero la legge 31/2019, regola anche la cosiddetta “azione inibitoria di classe”, che è volta ad ottenere, in via preventiva e d’urgenza, l’ordine di cessazione di atti e comportamenti, attivi o passivi, che possono pregiudicare una pluralità di individui o enti. Questo particolare tipo di azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse, oltre che dalle stesse organizzazioni od associazioni senza scopo di lucro che già sono riconosciuti soggetti legittimati a proporre l’azione di classe ordinaria. L’azione inibitoria, che si propone sempre davanti al Tribunale delle imprese del luogo ove ha sede la parte convenuta, può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità non solo per ottenere la cessazione di una determinata condotta lesiva dei diritti e degli interessi collettivi, ma anche per ottenere l’adozione di misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti di tali condotte. Su istanza di parte, poi, il Tribunale può anche determinare una penale per ogni violazione o inosservanza successiva, così come ordinare la pubblicazione del proprio provvedimento sui quotidiani o altri mezzi di comunicazione.