Nuova class action senza confini per i consumatori degli Stati Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Le associazioni dei consumatori degli Stati dell’Unione europea potranno proporre class action nel nostro Paese e quelle italiane negli altri Stati Ue, sia per bloccare i comportamenti illeciti sia per ottenere un risarcimento del danno. Il Governo ha approvato in via preliminare il Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2020/1828, sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

La scelta di non modificare l’attuale legge sulla class action (la 31/2019) ma di dar vita a una nuova procedura («l’azione rappresentativa») che si affianca e, in parte, si sovrappone, alle azioni collettive previste dalla legge n.31 rischia però di creare un intrico normativo e problemi applicativi. Si moltiplicano, inoltre, gli elenchi (ciascuno con i propri requisiti) per le associazioni autorizzate a presentare le azioni di classe.

Il provvedimento è ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri. Dovrà poi ricevere il secondo e definitivo via libera del Consiglio dei ministri. L’entrata in vigore è prevista per il 25 giugno 2023.

L’azione transfrontaliera

Richiesta dalla direttiva Ue, l’azione rappresentativa transfrontaliera potrebbe riguardare settori come l’e-commerce, l’energia o i servizi finanziari, dove gli illeciti hanno spesso dimensione sovranazionale.

È caratterizzata dal fatto che lo Stato in cui viene presentata non coincide con quello dell’ente che la propone. In Italia potrà quindi essere promossa da associazioni di altri Stati presenti nell’elenco tenuto dalla Commissione Ue, mentre le organizzazioni italiane potranno fare lo stesso nei Paesi Ue.