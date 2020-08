Nuova Classe S, l'ammiraglia Mercedes debutterà a settembre Rinnovata esteticamente, ma non troppo, fuori, il modello di punta dell'offerta del brand della stella offrirà una qualità della vita a bordo mai vista prima su un'auto di grande serie. Ecco come e perché diventerà punto di riferimento. di Corrado Canali

(Daimler AG)

Mercedes C, degli interni avveniristici. Punto di partenza la nuova architettura del cruscotto con materiali, superfici e il display centrale nuovi di zecca. La plancia si ispira al design degli yacht di lusso utilizzando materiali come il legno di noce con intarsi di alluminio, soluzione che si ritrova nelle bocchette di areazione e laterali. La parte centrale della plancia, inoltre, è dominata dal mega schermo a orientamento di tipo verticale. Secondo Mercedes l'abitacolo della nuova vettura abbina il lusso digitale con quello analogico. Di sicuro rispetto ad oggi, la nuova Classe S punta sulla riduzione dei comandi di tipo analogici, sulla base della tendenza al minimalismo della vettura. Del resto la soluzione utilizzata quella della maggiore diffusione del touch è decisamente più raffinata. In ogni caso, è la nuova atmosfera a bordo è l'elemento che meglio esalta gli interni dell'ormai pronta ammiraglia di Mercedes.

Assistenti alla guida con attivazione luminosa a Led

L'illuminazione interna grazie a 250 Led collocati ad una distanza di 1,6 centimetri l'uno dall'altro serve anche a garantirà le funzionalità dei sistemi di assistenza alla guida, allertando il guidatore con una luce rossa se ad esempio il Blind Spot Monitor rileva un pericolo di collisione. Inoltre, è integrata nei programmi Energizing dedicati al confort di bordo, a ciascuno dei quali è associata un'atmosfera del tutto specifica, di tipo ravvivante nel caso accerti la stanchezza di chi guida o rilassante in caso di stress. Ma non soltanto visto che l'algoritmo del sistema può, infatti, avvalersi di ulteriori informazioni se il guidatore indossa ad esempio uno dei tanto smartwatch in circolazione. Ma il benessere durante la guida sia in città, ma soprattutto nel lunghi viaggi passa anche attraverso quelli che i tecnici tedeschi autori dello sviluppato della nuova S definiscono le componenti invisibili che anche un bene di lusso ha.

Isolamento acustico e filtraggio dell'aria all'interno

Si fa riferimento, innanzitutto, all'isolamento acustico, ora potenziato con dei nuovi elementi fonoassorbenti sistemati in diversi profili della vettura. La funzione che è denominata Energizing air control, presente naturalmente sulla vettura, è un sistema di filtraggio dell'aria di tipo avanzato, mentre il pacchetto Air Balance porta in dotazione sulla ammiraglia del brand della stella sia lo ionizzatore che la profumazione di tipo attiva dell'auto con una fragranza che è stata realizzata appositamente per la Classe S. Infine, i sedili di quest'auto sono in grado di apportare lievi variazioni all'inclinazione del cuscino e dello schienale, in modo da favorire, dal punto di vista anche ortopedico, eventuali cambiamenti di posizione. Insomma di tutto e di più che verrà svelato in occasione della presentazione in anteprima a settembre della nuova Mercedes Classe S in vista delle vendite al pubblico previste entro la fine dell'anno.