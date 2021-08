Nuova Countach, le immagini pirata a poche ore dal debutto

2' di lettura

Lamborghini si affida ad un nome storico del brand per un modello che debutta in queste ore in California in occasione della Monterey Car Week. Dalle prime immagini apparse sui social media, è abbastanza chiaro che la rinata Countach sia fortemente basata sulla Sian, a sua volta derivata dell’Aventador a cui sono stati aggiunti degli spunti di stile presi in prestito della Countach originale sia pure rielaborati alle tendenze estetiche del marchio sportivo di oggi.

La nuova Countach 2021 è siglata LPI 800-4

La Casa di Sant'Agata Bolognese ha alimentato nei giorni scorsi l'attesa con un trio di teaser del modello che assume la denominazione di LPI 800-4. Mostrando dettagli della parte anteriore della supercar che include anche il badge Countach, una panoramica del vano motore con V12 e le prese d’aria in stile retrò dietro l’abitacolo .Nessun’altra informazione è stata condivisa sulla nuova supercar, ma sembra che manchi davvero posto al debutto.

Un modello iconico in assoluto al mondo

La Countach è uno dei modelli più iconici al mondo. Alla Lamborghini hanno presentata la nuova così. “Facciamo avverare i sogni. Lo abbiamo fatto con la classica Countach negli anni ’70. E lo stiamo facendo di nuovo oggi”. Anche se il marchio tiene ancora nascosti i dettagli ufficiali, sembra chiaro che la Countach LP 800-4 sia un modello che avrà la trazione integrale e una potenza di 800 cv. Il che significa, come detto, che è basato su un’altra Lamborghini di oggi, la Sian che dispone lo stesso motore V12 da 6.500 cc e di un sistema mild-hybrid, anche se la Sian offre 819 cv, poco più della 800-4.

Debutto imminente in California a Monterey

Naturalmente, non dovremmo aspettare molto per scoprire tutti i segreti della vettura compreso il design che ne ha ripreso le forme adattandole ad oggi, poiché la nuova Countach dovrebbe essere presentata alla Monterey Car Week che si svolge tradizionalmente ad agosto in California. In aggiunta fa i rumors messi in circolazione alla vigilia del lancio pare che la produzione del nuovo modello sia limitata ad appena 112 unità e che il prezzo di listino per chi potrà naturalmente permettersela partirebbe da circa 3 milioni di euro.