Nuova doccia fredda da Fed e Bce: per Borse e bond non c’è tregua

«Mi aspetto di vedere perdite e fallimenti in giro per il mondo con i tassi che salgono e mi aspetto anche dei crack nel mercato finanziario Usa, ma l’asticella in grado di far cambiare direzione alla politica monetaria della Fed è alta». Neel Kashkari, presidente della Fed di Minneapolis, non le ha mandate a dire. E non l’ha fatto neppure la sua collega di Cleveland, Loretta Mester, che ha ribadito ancora una volta che gli Stati Uniti sono in un inaccettabile contesto di inflazione elevata.

In Europa...