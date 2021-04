Nuova Ducati Monster, come è fatta e come si sta in sella

3' di lettura

Pur senza rinnegare il proprio passato Ducati tiene a sottolineare che del vecchio progetto nulla è rimasto se non il nome. In effetti il moderno design non ha più alcun riferimento alle precedenti generazioni di Monster, se non qualche cenno all'ultimo 1.200 in zona serbatoio o un paio di richiami tramite le luci diurne del faro a Led – che tracciano un cerchio luminoso evocativo del classico fanale tondo presente fin dalla prima versione del 1992 – o il doppio terminale di scarico sovrapposto, tipico delle passate versioni più sportive.

La guida dinamica è bene accetta a patto di adottare uno stile fluido

La nuova Monster nasce da un foglio bianco come moto dallo stile attuale, con dimensioni, ergonomia e guidabilità votate alla più trasversale accessibilità, di approccio immediato e dalla guida facile, buona per l'utente generalista senza però risultare limitante per chi invece abbia il profilo del motociclista esperto, interessato a prestazioni e divertimento.

La stretta zona di contatto tra serbatoio e sella facilita il contatto dei piedi col suolo

Il progetto: telaio e motore

Tre in particolare i punti con cui Monster basa le proprie chances di successo: leggerezza complessiva (188 kg in ordine di marcia con pieno), sella bassa e stretta (82 cm ma si può scendere fino a 77,5), raggio di sterzo ridotto. Con questi numeri Ducati punta a risolvere le maggiori criticità per i motociclisti inesperti o di bassa statura, a dimostrazione di come stia cercando di conquistare una fetta di mercato fuori dai propri standard.

La vista laterale evidenzia una posizione di guida moto versatilel

Assieme a questi aspetti va segnalata una posizione di guida agli antipodi rispetto alla vecchia Monster, ora caratterizzata da busto eretto, pedane avanzate e non troppo alte da terra e manubrio largo, alto e ravvicinato al corpo.

Due i colori disponibili (rosso e nero opaco) oltre a moltissimi accessori

Queste peculiarità sono state possibili grazie a un nuovo approccio in tema di materiali, lavorazioni e layout meccanici. Ora infatti il semitelaio anteriore (front frame) è una leggerissima fusione in lega di alluminio, mentre il telaietto posteriore, in polimero rinforzato con fibra di vetro, ha funzione sia strutturale che estetica.