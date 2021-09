Nuova economia e nuove imprese richiedono una nuova formazione manageriale

Non è una questione di età, ma di qualità e di personalità. Quale formazione manageriale quindi per i manager del futuro? Ho chiamato questo nuovo metodo di formazione manageriale con l’acronimo “CATCH”, proprio perché occorre formare manager che siano sempre di più in grado di “afferrare”, nel senso di comprendere, modellizzare e perciò governare dosi crescenti di complessità e variabilità dei fenomeni esterni. In generale, più si va in alto nella piramide organizzativa, tanto più le persone dovranno dimostrare flessibilità mentale.

“C” sta per “culture”, nel senso che i nuovi manager dovranno avere solide conoscenze di “general culture + specialized culture”. La cultura generale (in particolare quella umanistica, scientifica e linguistica) è importante per riuscire a comprendere più a fondo e in modo interdipendente i contesti in cui l’impresa opera e i problemi che via via si presentano. Le imprese opereranno infatti in più società contemporaneamente, con clienti, personale e fornitori di tutto il mondo con lingue, valori, tradizioni e culture molto diverse l'uno dall'altro.

Saremo di fronte quindi a imprese sempre più globali e multiculturali, dove è sufficiente commettere un errore di interpretazione - appunto culturale - di qualche fenomeno o contesto per ritrovarsi immediatamente in situazione di svantaggio. La cultura scientifica è fondamentale invece per il metodo che offre e per le conoscenze fornite: del resto, gli ambiti scientifici saranno sempre più importanti per il business e per il management.

I manager però vanno formati anche sul piano della cultura più specialistica, sia in termini “verticali”, sia in termini di combinazione di differenti saperi. L’eterogeneità dei saperi permette un’analisi dei fenomeni da più prospettive, favorendo lo sviluppo di modelli interpretativi e soluzioni strategiche e operative meno parziali e potenzialmente meno rischiose.

“A” sta per “analysis”, cioè la formazione manageriale dei prossimi anni dovrà favorire lo sviluppo di capacità di analisi nei manager: analisi dei fenomeni, dei mercati e dei contesti in cui si fa business, e dei corrispondenti dei problemi di management . Ma analisi significa anche analisi di dati esterni e prodotti internamente, sempre più abbondanti e appunto “big data” che avranno la necessità di essere “catturati” e intrepretati da menti analitiche e aperte capaci di trasformarli in decisioni aziendali superiori. La differenza di qualità nei manager starà proprio in queste capacità di analisi.