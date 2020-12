Nuova era per la domotica, la casa a misura degli over 65

Tra i prodotti pensati per la terza età ci sono le telecamere connesse, interruttori e prese connesse per luci, tapparelle e climatizzatori, così come la videocitofonia e l'antintrusione connessa

A NordEst sono molte le imprese che lavorano per rendere più semplice la vita degli “over”, a volte in difficoltà nello spostarsi anche tra le pareti domestiche. Ad aiutare c’è la domotica che permette, ad esempio, di “dialogare” con l’impianto di illuminazione o di accendere e spegnere il riscaldamento da remoto.

L’interazione di sistemi automatizzati per la casa e il loro utilizzo è stato al centro del progetto internazionale “gAALaxy”, finanziato dalla Ue, dal ministero per l’Istruzione, università e la ricerca (Miur), sviluppato con Eurac Research e clinica privata Villa Melitta di Bolzano in cooperazione con la Croce Bianca locale.

Il lavoro triennale ha dimostrato come sia possibile consentire agli anziani di vivere più a lungo in maniera autonoma ed indipendente nella propria casa, utilizzando formule di Active assisted living (Aal), che consistono nello specifico della sperimentazione in un orologio per le emergenze, in un sensore di caduta 3D e un’unità di gestione Smart Home.

Specialista nel fornire quest’ultimo genere di soluzioni è Vimar di Marostica, nel Vicentino, azienda da 250milioni di fatturato, 1.300 dipendenti - mille dei quali in Italia - e clienti in oltre 100 nazioni. «Dobbiamo abituarci a servire una clientela anziana. La crescita degli over 65 ha già portato e porterà a un cambiamento nei consumi e a un’evoluzione dei bisogni e dei servizi per la terza età. Gli “over”, d’altra parte, stanno affinando le loro capacità: ad esempio nell’utilizzo di internet o dello smartphone, anche stimolati da figli e nipoti», spiegano dalla Vimar. Da qui la scelta di continuare a investire in sistemi di automazione di utilizzo intuitivo e installabili anche senza opere murarie, attraverso i quali migliorare il comfort abitativo e la sicurezza domestica con investimenti contenuti. Tra i principali prodotti pensati per la terza età ci sono le telecamere connesse, i sistemi domotici, gli interruttori e prese connesse per luci, tapparelle e climatizzatori, così come la videocitofonia e l’antintrusione connessa.

Anche Psg di Trieste si occupa di domotica, integrando sistemi hardware e software. Una delle divisioni aziendali riguarda le soluzioni senza fili basate su un sistema di controllori inseriti nelle comuni scatole di derivazione, evitando la realizzazione di tracce aggiuntive. Ciascuno dei controllori funziona da ripetitore e ogni impulso può essere trasmesso alla minima potenza, riducendo l’irraggiamento elettromagnetico e il consumo di energia. L’integrazione con comandi da smartphone anche tramite i più diffusi assistenti vocali, è un’opzione che avvicina l’utilizzo del sistema anche alle fasce meno abituate al ricorso alla tecnologia, come appunto gli anziani.