Nuova eruzione in Islanda, evacuata Grindavík. Gli scienziati: «La lava è sotto la città»

Una nuova eruzione vulcanica si è verificata questa mattina dopo le 7:00 (le 8:00 in Italia) a sud-ovest della capitale islandese Rejkyavik. L’eruzione ha ripreso sulla penisola di Reykjaness, molto più a sud rispetto a quella del 18 dicembre, scrive il quotidiano islandese MorgunblaÐiÐ.

Il Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza. Al momento sembra che si sia aperta una crepa a Sundhnúk, a nord di Grindavík, intorno 7alle 7.57 di questa mattina e che già si sta allungando. Sundnúkur si trova su uno spartiacque quindi non è chiaro dove possa scorrere la lava.

Evacuata Grindavík

La città islandese di Grindavík è stata completamente evacuata poco prima delle quattro del mattino (le 3:00 in Italia) a causa di una nuova eruzione vulcanica e subito dopo le 6:00 è stato ordinato alla squadra di intervento di lasciare la zona. Lo riporta il quotidiano islandese MorgunblaÑiÑ.

La parte orientale di Grindavík è rimasta senza elettricità. I geoscienziati ritengono che il magma possa trovarsi esattamente sotto la città. La Laguna Blu di Svartsengi ha evacuato tutte le sue aree di attività. I geoscienziati dell’Ufficio meteorologico islandese stanno valutando la situazione nelle vicinanze di Grindavík alla luce dell’attività sismica notevolmente aumentata che si è verificata da ieri sera.

Lava verso case ma vite non a rischio

La lava che scorre dalla fessura che si è aperta dopo l’eruzione vulcanica di questa mattina a sud-ovest della capitale islandese Rejkyavik, si trova ora a circa 600 metri dalle case più alte di Grindavík, località evacuata velocemente nella notte dopo la prima avvisaglia di sisma. In un post su X il presidente islandese Gudni Johannesson ha affermato che “nessuna vita è in pericolo”. Mentre lo sono - ha dichiarato - alcune infrastrutture. Il presidente ha aggiunto che il traffico aereo non sarà interrotto. “C’è un’eruzione sotto la città”, ha detto a Eurovision News Olafur Arndal, ristoratore di Grindavik.