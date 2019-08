Nuova escalation: Trump minaccia dazi fino al 25% Scontro con la Cina. Le ulteriori tariffe sull’import cinese che il presidente vuole imporre da settembre danneggeranno le aziende, americane e non. Pechino annuncia ritorsioni di Marco Valsania

Le borse europee travolte dalla guerra dei dazi Usa-Cina

Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina entra in una fase inedita e potenzialmente drammatica: a impasse e guerre di trincea si è sostituito lo spettro d’una indefinita escalation che stringa d’assedio i mercati e tenga in ostaggio l’economia globale.

Uno spettro che ha preso corpo con la minaccia di Donald Trump di alzare ancora, «ben oltre il 25%», tutti i dazi che dal mese prossimo ha appena deciso di estendere all’intero export annuale cinese, centinaia di miliardi di dollari, verso l’America. E con la risposta di Pechino che, senza dare dettagli, non si è però fatta attendere: «Prenderemo le necessarie contromisure se gli Stati Uniti faranno scattare» i provvedimenti. «Non accetteremo alcuna “massima pressione” o ricatto», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Il ministro Wang Yi ha aggiunto che «i dazi non risolvono le frizioni».

Pechino non più primo partner

Le crescenti ripercussioni del conflitto, ancora prima della nuova spirale, sono emerse dai nuovi dati sull’interscambio: nel primo semestre 2019 le importazioni Usa dalla Cina sono scese del 12% e l’export del 19%, a volumi bilaterali complessivi di 271,04 miliardi di dollari che hanno visto Pechino perdere il titolo di primo partner commerciale degli Stati Uniti per la prima volta dal 2005, superata dal Messico, nuovo leader, e dal Canada. E gli effetti non sono solo bilaterali. «La guerra mette a dura prova le consolidate catene di produzione e del valore - spiega Marco Marazzi, partner di Baker McKenzie - le aziende italiane che producono in Cina per il mercato sia locale che americano sono colpite dai dazi Usa quanto le cinesi. Aziende europee che producono in America per la piazza cinese, quali alcune case automobilistiche, pagano le ritorsioni cinesi. Il modo in cui il conflitto viene portato avanti, fuori da meccanismi di risoluzione della Wto, crea inoltre precedenti pericolosi».

Trump aveva dichiarato giovedì che dal primo settembre imporrà una sovrattassa del 10% su 300 miliardi di dollari in import dalla Cina finora risparmiati da sanzioni, anzitutto beni di largo consumo, dall’elettronica all’abbigliamento. Successivamente, in un comizio a Cincinnati, ha rincarato che «finché non ci sarà un accordo tasseremo la Cina come non mai». E precisato che i dazi potrebbero «superare di molto il 25%», la sanzione che già colpisce 250 miliardi di beni industriali e componenti made in China.