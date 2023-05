La Nuova Fiat 500, così è chiamata la versione elettrica della citycar che reinterpreta in chiave moderna le caratteristiche del modello. Rispetto alle versioni ibride leggere a benzina la Nuova 500 è prodotta nello storico stabilimento torinese di Mirafiori. Nonostante le maggiori dimensioni, è lunga 363 cm, larga 168 e alta 153, la 500 a batteria resta compatta e agilissima soprattutto da città, pur risultando piacevole da guidare anche fuori. L'abitacolo dell'elettrica è sfizioso e tecnologico: basti pensare che dall'interno le porte si aprono con un pulsante anziché con la classica maniglia. E' al passo coi tempi anche il sistema multimediale, con schermo fino a 10,3” a seconda dell'allestimento. In generale, la qualità degli interni è curata. Le versioni con batteria da 23,65 kWh che è il motore meno potente sono adeguate a chi ne fa un impiego solo urbano e può trovare dove rigenerare l'auto. In alternativa è da consigliare la 500 42 kWh che in compenso è in grado di percorrere il doppio dell'autonomia prevista senza doversi fermarsi.



