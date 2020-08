Nuova Fiat 500 e la svolta elettrica dell'iconico cinquino

Svelata a inizio marzo, la Nuova Fiat 500 è solo elettrica e sfrutta un'inedita piattaforma, è più lunga e larga di 6 cm siamo rispettivamente a 363 cm e 170 cm ed è prodotta nello stabilimento torinese di Mirafiori, anziché in Polonia: da qui escono quelle con motore termico dell'attuale generazione, che restano in produzione. La Nuova Fiat 500 è ordinabile dal giorno del compleanno del cinquino il 4 marzo 2020 nella variante cabriolet con l'allestimento in serie limitata La Prima al prezzo di 37.900 euro. Sarà in vendita anche in versione chiusa ad un prezzo di listino che per la fase di lancio è di 34.900 euro.