La citycar a ioni di litio è stata venduta in 17.238 unità. Mantiene un aspetto unico e intramontabile che nell'aggiornamento più recente ha reso più ricercato. L’interno rétro e con rivestimenti sfiziosi è omologato per 4 persone e la capacità del bagagliaio è accettabile per una citycar. Apprezzabile oltre che intuitivo è l'impianto multimediale con schermo da 5 o 7 pollici al centro della plancia che può essere integrato con la radio digitale, il navigatore e le app dedicate. Da segnalare che oltre 5.000 unità vendute in Europa sono della Nuova Fiat 500 elettrica stabilmente inserita nel top ten dei Bev più richiesti.

