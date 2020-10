Nuova Fiat Panda, arriva l'edizione per festeggiare i 40 anni dell'utilitaria All'esterno le modifiche si limitano a pochi dettagli, mentre le novità si concentrano su tecnologia e sugli allestimenti. L'offerta dei motori resta a benzina, a metano e a Gpl, oltre che mild hybrid di Corrado Canali

All'esterno le modifiche si limitano a pochi dettagli, mentre le novità si concentrano su tecnologia e sugli allestimenti. L'offerta dei motori resta a benzina, a metano e a Gpl, oltre che mild hybrid

3' di lettura

Come prima, ma anche di più. La nuova Panda festeggia i suoi primi quarant'anni con un pacchetto di novità che si concentrano su dettagli di stile e sulla tecnologia di bordo e sugli allestimenti più richiesti, come la Cross a trazione integrale e la City Cross che saranno affiancati dalle inedite City Life e Sport.



Allestimenti con dettagli meccanici e di stile dedicati



Per gli appassionati della guida all'aria aperta o per chi utilizzerà la nuova Panda anche negli sterrati sono disponibili le versioni Cross e Life dedicate anche alla mobilità urbana, mentre la Sport è progettata per utilizzatori giovani e più dinamici. A distinguere le varie versioni ci pensano dotazioni specifiche anche a livello meccanico, come ad esempio l'assetto rialzato per la Cross a cui si aggiunge un'estetica specifica. Confermati anche per la nuova Panda i capisalti dell'offerta della piccola Fiat che è l'unico modello che con dimensioni comprese fra 365 e 371 centimetri che può offrire quattro tipologie di motori: benzina, mild hybrid, Gpl e metano. Oltre ai sistemi di trazione che sono come sempre a due ruote motrici oppure a quattro ruote motrici.



Il mild hybrid offerto per tutta la gamma delle Panda



Capitolo a parte merita il mille tre cilindri ibrido da 70 cv che ha debuttato sulla Panda Hybrid Launch Edition, ma che ora con l'aggiornamento della gamma ha portato il 1.000 cc di tipo elettrificato sull'intera famiglia. L'unità che fa parte della Firefly impiega un motore elettrico in grado di recuperare energia nelle decelerazioni immagazzinandola in una batteria da 11 Ah, ma può anche supportare il propulsore e riavviarlo nelle fasi di Start & Stop. Di serie le Panda Hybrid hanno un cambio manuale a 6 rapporti e sono omologate come vetture ibride, con tutte le agevolazioni fiscali che ne conseguono.



Il look più dinamico è quello della versione Sport



E' la Panda più performante non soltanto nel look visto che prevede delle ruote da 16 pollici bicolori, il logo Sport sotto i montanti anteriori del tetto e le maniglie ed i retrovisori in colore con la carrozzeria, mentre a richiesta, questi ultimi si possono avere anche in colore nero lucido. All'interno, la Sport offre la plancia con la tonalità grigio titanio, dei fregi in pelle sintetica, delle fasce laterali in tessuto e le classiche cuciture rosse. Inoltre, è disponibile in opzione il pacchetto Pandemonio, ispirato a quello che era ordinabile per la versione da sempre più sportiva della Panda la mitica 100 HP datata 2006, con le pinze dei freni rosse, i vetri oscurati e il volante in pelle sintetica con le cuciture rosse.



Le novità più importanti sono quelle dell'abitacolo.



La nuova Panda infatti può disporre di un infotainment touchscreen da 7 pollici con radio digitale Dab e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay incorporati. Per poter sfruttare delle funzioni del telefono in sicurezza, l'impianto di infotainment può essere utilizzato per fare chiamate, mandare e ricevere messaggi dettando le risposte, ottenere indicazioni stradali, ascoltare musica in streaming oltre a effettuare chiamate. Per l'utilizzo più pratico del sistema, è stato introdotto un alloggiamento per gli smartphone sopra la radio.