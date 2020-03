Nuova Ford Kuga, tre powertrain ibridi e tanta tecnologia a bordo Kuga è il primo modello dell'Ovale Blu a proporre tre declinazioni ibride che si aggiungono ai diesel e benzina già presenti in gamma. La connettività di bordo viene aggiornata così come anche il comfort. di Giulia Paganoni

4' di lettura

Le promesse Ford sono chiare: diciotto modelli elettrificati entro il 2021, di cui quattordici già disponibili non più tardi della fine di quest'anno. Il primo modello con tre proposte elettrificate è Kuga: Mild-Hybrid, Plug-In Hybrid e Hybrid, oltre al diesel Ford Ecoblue da 2.0 litri e da 1.5 litri, ai motori EcoBoost da 1.5 litri e una nuova trasmissione automatica intelligente a otto rapporti, garantendo una riduzione dei consumi fino al 30%.

Nuova veste per il suv Ford

Kuga 2020 introduce uno stile distintivo, più scolpito e semplificato dalle proporzioni. Una silhouette più snella incorpora un passo più lungo che crea una presenza maggiore sulla strada, a vantaggio della guida e della stabilità, nonché dello spazio interno. Nelle dimensioni, Kuga è cresciuta di 44 mm in larghezza e 89 mm in lunghezza rispetto al modello precedente, mentre il passo è aumentato di 20 mm. All'interno, questo si traduce in più di spazio per la testa, le spalle e le sedute dei passeggeri, sia anteriori sia posteriori, nonostante un'altezza complessiva inferiore di 6 mm rispetto alla generazione precedente. Per la prima volta sono disponibili i sedili posteriori riscaldati e l'intera seconda fila può essere spostata indietro, per ottenere uno spazio per le gambe fino a 1.035 mm, o in avanti, aumentando lo spazio di carico a 645 litri.



Primo modello con tre powertrain elettrificati

La Nuova Ford Kuga è progettata per combinare tecnologie all'avanguardia e l'efficienza di un motore Plug-in Hybrid che permette di scegliere quando guidare in elettrico con un'autonomia dichiarata di circa 56 km, senza preoccuparsi della ricarica perché si potrà avere il pieno di energia da una ricarica esterna o attraverso il recupero dell'energia durante la guida.



Ford Kuga, tutte le foto della nuova generazione 2020 Photogallery9 foto Visualizza

Come si caratterizzano gli allestimenti

Sono tre gli allestimenti disponibili: Titanium, St-Line e Vignale. Con il suo stile contemporaneo, l'allestimento Titanium vanta già una buona completezza di dotazioni: specchietti in tinta con la carrozzeria, luci diurne a Led, cerchi in lega da 17 o da 19 pollici.

L'esclusiva Vignale interpreta l'attenzione e la cura del dettaglio attraverso inserti dedicati, che comprendono le finiture in alluminio satinato per le barre al tetto e il design distintivo dei paraurti anteriore e posteriore.

Il frontale è caratterizzato anche dalla tipica griglia frontale cromata e dai doppi terminali di scarico, oltre che dai cerchi in lega da 18 pollici (disponibili anche da 19 e 20 pollici). I sedili in pelle, con il noto design esagonale Vignale, il volante riscaldato rivestito in pelle e i tappetini in velluto esaltano ulteriormente l'esclusività dell'abitacolo.

Infine, lo stile audace e sportivo dell'allestimento St-Line, ispirato ai modelli Ford Performance, comprende paraurti e minigonne laterali in tinta con la carrozzeria e griglia, diffusore posteriore e barre al tetto di colore nero. Un grande spoiler posteriore, cerchi in lega da 18 o da 19 pollici e due terminali di scarico. All'interno, lo stile dei sedili St-Line viene mostrato dalle cuciture rosse a contrasto, i pedali in alluminio, il volante con fondo piatto, i tappetini e le soglie battitacco St-Line, ne esaltano la personalità che ricorda una Performance car.