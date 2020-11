Nuova Golf R, ecco la Volkswagen con 320 cv e 420 Nm. È la più potente delle storia del modello Equipaggiata con una rinnovata trazione integrale intelligente, la quinta generazione della hot car si presenta con prestazioni notevoli: da 0-100 kmh in 4,7 secondi e la velocità massima autolimitata a 250 kmh di Corrado Canali

Manca soltanto il prezzo che verrà ufficializzato fra qualche settimana quando si apriranno gli ordini, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto per l'inizio del 2021. Per la quinta edizione di un modello datato 2002, il più performante fra le Golf oggi sul mercato la base di partenza è il motore 4 cilindri turbo a benzina da 320 cv, venti in più della R precedente, con la coppia è cresciuta da 400 a 420 Nm ed è disponibile dai 2.100 giri, la garanzia di una guidabilità a 360 gradi. Il 2.000 cc turbo è poi abbinato al cambio automatico Dsg a sette rapporti con palette al volante e su una rinnovata trazione integrale.



La trazione integrale Volkswagen si è evoluta



Il nuovo sistema di trazione integrale, ribattezzato 4Motion con R-Performance torque vectoring, ripartisce la coppia non solo tra avantreno e retrotreno, ma anche fra le stesse ruote posteriori. Il sistema può inviare anche il 100% della coppia disponibile a una ruota sola e frenare quella interna, priva di coppia, per far girare l'auto più stretta. In questo modo si può ridurre non solo il raggio di sterzata, ma anche neutralizzare eventuali errori di guida e il sottosterzo, aumentando l'agilità. Il sistema è sempre comunque gestibili da chi è alla guida, visto che può intervenire selezionando le quattro modalità a disposizione che sono Comfort, Sport, Race, Individual. In aggiunta col pacchetto opzionale R-Performance che include anche uno spoiler ancora più ampio di quello di serie, i cerchi da 19 pollici e altre due modalità di guida più specifiche, Special e Drift si può arrivare a toccare una velocità massima fino a 270 kmh.



Come cambia l'estetica rispetto alle altre Golf



Le novità estetiche rispetto alle altre Golf sportive sono un nuovo fascione anteriore completo di splitter e le prese d'aria più grandi. Nella calandra, la Golf R presenta un profilo blu, che si illumina come una striscia a Led non appena si avvia il motore. E sono a Led anche i gruppi ottici anteriori. Come tutte le Golf 8, anche la R è offerta soltanto nella versione a cinque porte e si fa notare per i cerchi di lega da 18 pollici, i sottoporta e i gusci dei retrovisori in color cromo opaco. Oltre ai dei cerchi standard, la Golf R può essere equipaggiata con gli opzionali da 19 pollici. Oppure a richiesta dei 18 pollici invernali e dei 19 pollici con pneumatici semi-slick pensati per l'uso in pista. Dietro, poi, si segnala un inedito fascione ridisegnato che include un diffusore in nero lucido. I doppi scarichi che sono standard hanno dei terminali controllati da paratie, ma è possibile optare per l'impianto opzionale in titanio più leggero di 7 chili e che offre un sound variabile mediante valvole. La dotazione della parte posteriore è completata da uno spoiler che garantisce il giusto carico aerodinamico. Infine tre sono i colori di carrozzeria previsti per la nuova Golf R: il blue metallizzato, il bianco e il nero in modalità perlato.



Un'elevata digitalizzazione ma in chiave sportiva



All'interno la nuova Golf R dispone della stessa elevata digitalizzazione che caratterizza il resto della gamma Golf. Ma le grafiche e le funzionalità dei sistemi come il monitor da 10 pollici, il navigatore e comandi vocali o la strumentazione full digital del cockpit sono specifiche. Una grafica con il logo R distingue il Digital Cockpit pro che sul modello aggiunge il contagiri centrale rotondo. Ma la Golf R offre anche l'inedito look 3D, ribattezzato R-View. Così si può visualizzare anche un contagiri orizzontale sistemato nella parte superiore del display, con una scala che va da 0 a 8.000 giri. Lo stesso Digital Cockpit pro offre informazioni come le forze G laterali longitudinali e la distribuzione della coppia del sistema 4x4. L'intero abitacolo è stato personalizzato. A partire dai sedili anteriori sportivi, dotati di appoggiatesta integrati. Anche il volante è dedicato oltre ad essere dotato di palette del cambio Dsg più grandi rispetto a quelle degli altri modelli più preformanti del brand Vw Sulla razza sinistra si trova il pulsante R, con cui si selezionano le modalità di guida. La dotazione complessiva include anche la pedaliera sportiva d'acciaio spazzolato.



Soluzioni finalizzate alle massime prestazioni



Oltre alla carrozzeria ribassata di 20 mm rispetto ai modelli standard, la Golf R offre altre soluzioni finalizzate ad ottenere prestazioni migliori: la taratura di molle e barre stabilizzatrici è più rigida del 10%, mentre il retrotreno è stato reso molto più fluido e adattabile al nuovo schema di trazione, con nuovi attacchi o supporti e una taratura più rigida del 10% relativa a molle e barre. Per quanto riguarda i controlli di stabilità, si possono selezionare due livelli: Esc Sport, in cui la soglia di intervento risulta più elevata ed Esc off per dei guidatori più esperti che di solito disattivare il sistema. E veniamo ai freni cruciali per un'auto come la Golf R. Date le prestazioni, la nuova R offre un avantreno con dischi che aumentano dai 340x30 mm del modello uscente ai 357x34 mm della nuova versione. Mentre il pedale ha una corsa corta, una risposta più pronta alle alte velocità, pur restando molto modulabile.