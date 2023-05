Nuova Grand Cherokee 4xe, abbiamo provato l'ammiraglia Jeep ibrida plug-in

Ascolta la versione audio dell'articolo

La formazione green della Jeep non sarebbe completa senza la versione ibrida plug-in 4xe della Grand Cherokee. Questa variante è l'unica con cui la quinta generazione dell'ammiraglia della Jeep sbarca nel Vecchio Continente, diversamente da altre parti del Mondo dove l'ammiraglia del brand solo fuoristrada di Stellantis è offerta anche con motori V6 e V8 che, diciamolo subito, non rientrano nel sistema che muove la 4xe.

Jeep Grand Cherokee 4xe, la radiografia

Infatti, il powetrain ibrido plug-in di questa Grand Cherokee è lo stesso della Wrangler 4xe ed è formato da un motore turbo a quattro cilindri di 2 litri con 272 cavalli che integra un'unità elettrica con 108 cavalli che, all'occorrenza, diventa anche un generatore di alta tensione ed è abbinato a un cambio automatico a otto marce con riduttore, che ospita un secondo motore elettrico al posto del convertitore. Il powertrain sviluppa complessivamente 380 cavalli e una coppia di 637 Nm e lavora a monte dei sistemi di trazione previsti secondo l'allestimento: il Quadra Trac II che trasferisce sino al 100% della motricità all'assale con più trazione e il Quadra-Drive II che, se necessario, può inviare tutta la trazione a una sola ruota posteriore. Due frizioni gestite dall'elettronica consentono di collegare il sistema di trazione con il solo motore elettrico principale o di farlo lavorare assieme a quello a benzina in base alle situazioni di marcia e alla configurazione vettura impostata: Auto, Snow, Sand/Mud, Rock e Sport. La 4xe dispone anche di tre modalità per configurare il funzionamento del powertrain: l'Hybrid, l'Electric con cui si possono toccare i 135 all'ora e l'eSave che consente di mantenere la carica o rigenerare la batteria. Quest'ultima è agli ioni di litio da 400 V e 17,3 kWh, ricaricabile con impianti da 7,4 kW in meno di tre ore e promette la possibilità di muoversi a emissioni zero fino a 51 chilometri. In marcia si può anche sfruttare la funzione massima rigenerazione, impostabile separatamente dalle altre, per rifornire la batteria nei rallentamenti in maniera piuttosto efficace, tanto da innescare una guida quasi one-pedal. Il corredo tecnico della nuova Grand Cherokee 4xe, di serie o a richiesta secondo l'allestimento, comprende anche le sospensioni pneumatiche che possono innalzare l'altezza da terra sino a 28,7 centimetri per l'impiego off-road, una batteria di Adas che arriva a includere centodieci dispositivi e che genera un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 e, per la prima volta in casa Jeep, anche il sistema Night Vision.

Jeep Grand Cherokee 4xe, l'outfit ricercato è adatto a tutte le situazioni

La Grand Cherokee 4xe arriva in Europa nella variante corta, sebbene lunga 4,91 metri oltre che larga 2,15 metri e alta 1,85 metri, e con interno per cinque persone. La nuova ammiraglia Jeep non condivide nulla con la precedente a partire dall'architettura, espressamente sviluppata per questa quinta serie. Esteticamente shape e proporzioni sono inconfondibilmente da Grand Cherokee, ma il design che poggia su tratti tesi e l'armoniosa integrazione delle superfici con le sovrastrutture si sviluppa definendo una silhouette più slanciata rispetto a quella delle serie precedenti. L'evoluzione della specie contagia anche il family-style Jeep, rinnovato dal disegno e dall'inclinazione della mitica mascherina a sette feritoie. La linea è raffinata e dinamica ma sempre funzionale anche per il fuoristrada, terreno che nessuna Jeep può esimersi, prima o poi, di calcare.

Jeep Grand Cherokee 4xe, l'abitacolo è un salotto elegante e tecnologico

Indubbiamente orientata verso la ricercatezza fuori, la Grand Cherokee 4xe lo è ancora più dentro. L'abitacolo è molto spazioso grazie anche al passo che rasenta i 3 metri, ergonomicamente ben impostato grazie a comandi ben individuabili (eccezion fatta per quelli della gestione della batteria e della modalità Ev) e reso lussuoso da dettagli della finitura di stampo artigianale e hi-tech. Questa atmosfera è determinata dall'arredamento poco invasivo, dall'esteso impiego di rivestimenti pregiati e dal sofisticato equipaggiamento (di serie o richiesta secondo la versione) e dalla digitalizzazione. Su quest'ultima si riflettono i due display da 10.1” della strumentazione e del sistema d'infotainment, quello interattivo da 10.25” per il passeggero anteriore e l'head up display a colori da 10”. A tutto ciò si aggiunge la più avanzata interpretazione del sistema Uconnect 5, che può anche includere un sofisticato impianto hi-fi McIntosh da 950 W con diciannove altoparlanti e un toolkit integrato assieme alla suite di services dedicata e alla rinnovata app Jeep. L'applicazione permette di gestire da remoto molte funzionalità della vettura, cercare stazioni di ricarica e ricevere supporto in caso di eventuali difficoltà, emergenze o tentativi di furto. Per i passeggeri posteriori sono previsti anche display da 10.1” per il sistema d'intrattenimento.

Jeep Grand Cherokee 4xe, come va su strada e in off-road

La 4xe si avvia sempre in configurazione ibrida. A bassa andatura e nel traffico sfruttando la funzione massima rigenerazione per rifornire la batteria si viaggia facilmente a emissioni zero, anche senza utilizzare la modalità Ev. Infatti, l'unità elettrica ha potenza e coppia adeguate per spostare senza affanni i 2.600 chili della Grand Cherokee. Dinamicamente, la Overland (210 km/h, 0-100 in 6”3, 2,6-2,9 l/100 km) offre sempre un confort notevole, grazie anche al contributo delle sospensioni adattive pneumatiche che sono di serie, e si rivela molto affidabile tanto da garantire una guida istintiva e per nulla influenzata dalle dimensioni e dalla massa della vettura. In fuoristrada si può marciare anche senza bruciare una goccia di benzina, perché il motore elettrico con la sua coppia istantanea ma ben graduabile permette alla trazione integrale di trasferire la motricità ideale con precisione alle ruote per superare anche i passaggi più impegnativi.