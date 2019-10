Nuova Honda Jazz, ora è solo ibrida e anche crossover La Jazz diventando più connessa, sicura e spinta dal 1.5 ibrido. Arriverà anche la versione Crosstar di Simonluca Pini

2' di lettura

Doppio debutto per la Honda Jazz, presentata ad Amsterdam dopo la presentazione al Salone di Tokyo con il nome Fit. Terza generazione della multispazio compatta, la nuova Jazz arriverà in Europa esclusivamente con motorizzazione 1.5 ibrida. Atra novità arriva dal modello Crossstar, caratterizzata da una maggiore altezza dal suolo, da un diverso disegno della griglia anteriore, dai tessuti impermeabili e dotata di mancorrenti integrati sul tetto. Le vendite della nuova Honda Jazz in Europa inizieranno a giugno 2020.

Nuova Honda Jazz ibrida

Stile completamente nuovo per la terza generazione della Honda Jazz, ora dai tratti più decisi rispetto al modello attualmente in commercio. In attesa di scoprire le dimensioni ufficiali, il marchio giapponese non ha ancora comunicato la scheda tecnica del modello, la nuova Jazz

Sarà il primo modello di Honda in Europa a prevedere lo speciale logo e:Hev, denominazione anche anticipa la presenza della motorizzazione ibrida. Lo schema ibrido riprende quello della Cr-v, con il motore 1.5 litri quattro cilindri al posto del 2.0. Nello specifico la vettura si muove in elettrico con il propulsore termico collegato ad un generatore che si accende quando la batteria si sta scaricando. Aumentando la velocità, indicativamente 80 km/h, il quattro cilindri spinge direttamente le ruote senza ausilio dell’unità elettrica.

Honda Jazz, la nuova multispazio è solo ibrida e anche crossover Photogallery13 foto Visualizza

Honda Jazz 2020, Interni connessi