Nuova Honda NT1100. Nasce la prima ’touring-crossover’ della Casa dell’Ala

La Casa dell'ala dorata ha tolto il velo alla principale novità che vedremo il mese prossimo all'Eicma di Milano: la tourer Nt1100. La nuova arrivata si discosta dal filone amatissimo dal pubblico delle maxienduro, capeggiato dalla sorella Africa Twin, per favorire un ritorno all'asfalto e alle lunghe ore in sella delle lunghe trasferte (anche) autostradali (Honda promette intervalli da 400 km tra un benzinaio e l'altro). Non siamo proprio dalle parti delle tourer vere e proprie (come la Bmw R1250Rt per intenderci), ma la nuova Honda è un modello crossover tra i due segmenti, sulla scia di modelli del passato come la Deauville e la Pan European.

Mentre il frontale ricorda molto quello del'Adv750, la Nt1100 ha in comune con la sorella “africana” il motore: il suo bicilindrico parallelo di 1.084 cc eroga 102 cv di potenza massima e 104 Nm di coppia, a 6.250 giri. Il comando del gas Throttle by wire (Tbw) consente una efficace gestione del motore in tutte le condizioni di guida, e la mappatura con tre Riding Mode preimpostati (Urban, Rain, Tour), cui se ne aggiungono due impostabili dal pilota. Il Tbw gestisce anche il controllo di trazione Hstc e quello antimpennamento.

Il telaio è a semi-doppia culla in acciaio, con telaietto reggisella in alluminio, associato a sospensioni ad escursione maggiorata (150 mm): forcella Showa SFF-BP da 43 mm di diametro e ammortizzatore sono entrambi regolabili nel precarico molla (idraulico, con pomello, al posteriore). Le geometrie della ciclistica vedono un interasse relativamente corto e un avantreno agile ma che garantisce anche stabilità ad alta velocità. Potente l'impianto frenante composto da pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini su dischi di 310 mm all'avantreno; i cerchi da 17 pollici sono in lega leggera e montano gomme da 120/70 e 180/55.

L'interfaccia con il pilota è affidata a un cruscotto con touch screen Tft da 6,5 pollici e connettività Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth per collegarsi allo smartphone del pilota che può contare anche su un parabrezza regolabile su 5 posizioni.

La Nt1100 sarà disponibile, a un prezzo non ancora noto, nei colori grigio, bianco o nero, con una dotazione di serie interessante: valigie laterali, manopole riscaldabili, cruise control e cavalletto centrale; sarà inoltre possibile scegliere tra la versione con cambio manuale e quella con il doppia frizione Dct a 6 rapporti, introdotto da Honda nel 2009 e oggi allo stato dell'arte con oltre 200mila moto vendute con questo cambio.