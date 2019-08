Nuova Hyundai i10, ecco la prima immagine in attesa del debutto a Francoforte Arriverà nel 2020 ma sarà svelata al Salone di Francoforte di Corrado Canali

2' di lettura

Per la city car i10 di Hyundai si sta avvicinando alla sua terza generazione che verrà svelata nel 2020, ma sarà anticipata al prossimo Salone dell'auto di Francoforte (12-22 settembre).

Il costruttore coreano ha però anticipato una prima immagine di un dettaglio della nuova vettura che propone soltanto il nuovo design del montante posteriore molto più “fluttuante” dell'attuale, a dimostrazione che lo stile della nuova i10 farà un deciso passo avanti rispetto al modello a distanza di sei anni del lancio dell'attuale modello.

Teaser Hunday

Un prototipo intercettato un mese tempo fa con meno mascherature sulle strade europee che si era ritenuto riconducibile alla nuova i10, si presenta con dimensioni molto più grandi addirittura di una i20.

Hunday i10 e Hunday i20

In generale la nuova citycar Hyundai dovrebbe mantenere l'impronta familiare compresa la posizione più eretta di tutte le altre concorrenti, sia pure con un corpo vettura più significativo, compreso naturalmente il montante dietro. Per quanto riguarda i dettagli degli interni che non sono ancora svelati, si prevede che il produttore coreano aumenterà la qualità percepita e introdurrà le tecnologie più avanzate, tra cui delle innovative soluzioni di connettività, la ricarica wireless per gli smartphone e molti sistemi di sicurezza disponibili anche su modelli di fascia alta.

Lo spazio interno, invece, non è destinato ad aumentare in modo significativo, visto che l'attuale i10 pare sarà soltanto leggermente più corta rispetto alla “cugina” di Kia, la Picanto con la quale il modello Hyundai dovrebbe condividere oltre la piattaforma anche le principali parti meccaniche.