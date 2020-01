Nuova Hyundai i10, la prova della nuova generazione che si compra a 99 euro al mese La nuova generazione di Hyundai i10 mostra un design dinamico e un ricco equipaggiamento tecnologico. Le prime consegne a febbraio. Prezzi a partire da circa 13mila euro ma ci sono formule con canoni mensili di Giulia Paganoni

3' di lettura

Pratica e tecnologia. La nuova generazione di Hyundai i10 spicca nel campo delle city car per il suo design fresco e la suo ricca dotazione di bordo. L'abbiamo provata sulle strade del sud del Portogallo nella versione 1 litro da 67 cv.

Design che parla italiano

La matita è quella di Davide Varenna, designer milanese classe 1989, che ha già mostrato alcune delle sue capacità artistiche in altri progetti.

Il nuovo modello Hyundai appartiene al segmento A, quello delle city car, per intenderci quello che in Italia è dominato da anni dalla torinese Fiat Panda. Riuscirà i10 almeno a intimidirla? A prima vista sembra possa avere le carte in regola.

Nuova Hyundai i10, tutte le foto della coreana che sfida la Panda Photogallery21 foto Visualizza

Su i10 troviamo un'auto dalle dimensioni compatte, lunga 3.670 e larga 1.680 con un interasse di 40 mm in più per migliorare il comfort dei passeggeri posteriori. A occhio appare piccola e abbastanza bassa. La capacità del bagagliaio ha una capacità buona per il segmento, con i sui 252 litri che raggiunge i 1.050 litri abbassando i sedili posteriori.

Disponibile sia in versione quattro che cinque posti, viene prodotta nello stabilimento di Assan Otomotiv Sanayi a Izmit, in Turchia.