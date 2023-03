Nuova Hyundai Kona, ibrida o elettrica (e la EV arriva a 490 chilometri)

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Hyundai Kona si aggiorna a 360 gradi e la fa partendo dalla versione elettrica, punto di partenza della seconda generazione. Il suv compatto coreano è stato progettato partendo, infatti, dalla Kona EV, base condivisa con le versioni a Ice e ibride. Proposta anche in versione sportiva N Line, arriverà in Italia a partire da giugno e da settembre in versione elettrica. Cresciuta nelle dimensioni, il B-Suv a marchio Hyundai sarà in grado di offrire 490 chilometri di autonomia e zero emissioni e una dotazione Adas di secondo livello tra le più complete.

Nuova Hyundai Kona, dimensioni e stile

Per la nascita della nuova Kona, Hyundai ha abbandonato il tradizionale processo di sviluppo ICE-to-EV per compiere il percorso opposto: partire dall’design della versione elettrica per arrivare a quello della variante a combustione interna. Caratterizzata da un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,27, la seconda generazione di Kona si fa riconoscere per la luce anteriore a tutta larghezza battezzata Pixelated Seamless Horizon Lamp. Per quanto riguarda le dimensioni, si parte dai 4.350 mm delle versioni termiche e ibride, 4,355 mm dell’elettrica e 4,385 mm dell’allestimento N Line. Larghezza e passo sono uguali per tutte le versioni, rispettivamente 1.825 mm e 2.660 mm, mentre l’altezza varia da 1.570 a 1.585.

Loading...

Hyundai Kona, tutte le foto della nuova generazione Photogallery14 foto Visualizza

Hyundai Kona 2023, interni

Sulla nuova Hyundai Kona aumenta lo spazio a bordo grazie all’aumento delle dimensioni e all’architettura universale derivata dai veicoli elettrici. Entrando in auto si viene accolti da due grandi schermi affiancati da 12,3 pollici, mentre i comandi del conducente sono stati riposizionati intorno al volante consentendo di avere una console aperta dotata di portabicchieri girevoli a scomparsa. Tra le novità Il comando del cambio shift-by-wire posizionato dietro al volante, che può essere utilizzato in modo rapido e intuitivo. Il nuovo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) offre una grafica avanzata e una perfetta integrazione tra i display del veicolo. I sedili anteriori sottili, con uno spessore ridotto del 30%, contribuiscono ad aumentare lo spazio per le gambe e per la testa della seconda fila. Il pavimento piatto favorisce ulteriormente la libertà di movimento della seconda fila e il sedile della seconda fila, definito “curve-less bench seat” (sedile a panchina senza curve), è stato progettato per ampliare visivamente lo spazio interno. La seconda generazione di Kona può essere bloccata, sbloccata e avviata tramite la Digital Key 2 Touch, utilizzando la comunicazione near-field (Nfc) su smartphone o smart-watch, che garantisce un elevato livello di sicurezza. Aggiunti anche gli aggiornamenti Over The Air e Il Bose Premium Sound System che nella versione elettrica supporta l’e-ASD emettendo i suoni virtuali del veicolo.

Nuova Hyundai Kona elettrica

La Hyundai Kona elettrica è spinta da un motore da 160 kW e alimentata da una batteria da 65,4 kWh, in grado di ricaricasi dal 10 all'80% in circa 41 minuti con colonnine a ricarica rapida da 350 kW. L’autonomia della nuova Hyundai Kona elettrica arriva a quasi 500 chilometri, 490 per la precisione, e scende a 342 km sulla versione con pacco batteria da 48,4 kWh e motore da 114.6 kW. Tra le dotazioni della versione elettrica non mancano: pixelated Seamless Horizon Lamp, baule anteriore (Frunk), air flap attivi, eco package, porta di ricarica riscaldata capace di funzionare a temperature fino a -30°C, illuminazione sullo sportello della presa di ricarica per consentire visibilità di notte e precondizionamento della batteria. La nuova modalità di guida i-Pedal consente di accelerare, decelerare e fermarsi usando solo il pedale dell’acceleratore. Lo Smart Regenerative System regola automaticamente la potenza della frenata rigenerativa in base alle informazioni relative al flusso del traffico circostante. La funzione Vehicle-to-Load (V2L) supporta la ricarica e l’alimentazione interna ed esterna di dispositivi elettrici ed apparecchiature. La potenza massima è di 3,13kVA. L’Electronic-Active Sound Design (e-ASD) genera un suono virtuale, ottimizzato e integrato all’interno dell’abitacolo, variabile in base a parametri come la velocità di guida, la coppia, lo stato del motore e l’accelerazione. Il conducente può controllare il volume e personalizzare il suono dell’abitacolo ed è presente anche ’Head-up Display sul parabrezza con una superficie di proiezione di 12 pollici.