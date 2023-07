Nuova Hyundai Santa Fe, cambia tutto: una rivoluzione nel design

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Hyundai ha presentato la nuova Santa Fe 2024 anticipando alcune delle sue caratteristiche, soprattutto a livello di design, prima del suo debutto ufficiale previsto per prossimo mese. La quinta generazione della Hyundai Santa Fe introduce un nuovo linguaggio di design. Non solo adotta una nuova immagine ma include anche un interno completamente nuovo con un massimo di sette posti e una gamma di motori in cui l’elettrificazione guadagna sempre più importanza.

Quello che spicca senza dubbio del nuovo Suv è, come detto il suo nuovo design. Spazio quindi a forme molto più squadrate e linee rette, e a un frontale in cui il gruppo ottico è integrato come parte della griglia, in un unico pezzo che termina con una grande “H” a ciascuna delle sue estremità.



Lo stile rettangolare continua nel paraurti, dove è presente una presa d’aria centrale inferiore e una sezione in tinta con la carrozzeria che emula la forma del gruppo ottico principale. Ci sono anche passaruota di forma geometrica e cerchi da 21 pollici, un cofano piatto che ricorda un Land Rover Defender, protezioni sottoscocca in plastica e un terzo finestrino laterale particolarmente ampio.

Nella parte posteriore arriva quella che è probabilmente la novità più importante della Hyundai Santa Fe 2024: infatti l’azienda ha deciso di integrare i piloti in una zona molto più bassa del solito, sotto il nome e il logo, un lunotto molto piatto e uno spoiler che accompagna le barre longitudinali del tetto.



Loading...

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Santa Fe 2024 si allinea agli altri Suv della stessa categoria, con un evidente salto di qualità. Troviamo un volante dallo stile premium e un doppio schermo per il quadro strumenti digitale e per il sistema di infotainment, entrambi da 12,3 pollici. Il cruscotto sfoggia uno stile robusto, dove sono inserite le grandi bocchette di ventilazione che corrono longitudinalmente. Debuttano, per questo modello anche materiali e finiture, con quello che sembra essere legno sui rivestimenti delle porte e sul cruscotto.

Bisognerà comunque attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della nuova generazione della Hyundai Santa Fe, il cui debutto ufficiale è previsto per agosto di quest’anno.