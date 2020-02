Nuova Jaguar F-type, come va la supercar inglese Al volante della rinnovata Jaguar F-type, guidata nelle versioni 4 cilindri 300 cavalli, V8 450 cv a trazione posteriore e la potente R da 575 cavalli di Simonluca Pini

5' di lettura

Restyling riuscito per la Jaguar F-Type. Dopo sette anni dalla sua nascita, la supercar inglese si aggiorna nei contenuti e nell'estetica a partire dal nuovo frontale caratterizzato dai sottili fari a led. Per scoprire l'intera gamma siamo andati in Portogallo, dove abbiamo guidato le tre motorizzazioni – coupé' 4 cilindri da 300 cavalli, cabrio V8 450 cavalli a trazione posteriore e la potente R da 575 cv 4x4 - lungo un affascinante tragitto tra Porto e Lisbona. Prezzi? Si parte da 66.300 euro.

Jaguar F-Type 2020, cosa cambia

La Jaguar F-Type 2020 si aggiorna partendo dal nuovo cofano, dalla griglia maggiorata e dai fari a Led ultra sottili dalla caratteristica forma a J, mentre al posteriore i proiettori riprendono lo stile introdotto dall'elettrica I-Pace. Come sottolineato da Adam Hatton, Jaguar Exterior Design Director: “La F-Type ha sempre avuto delle eccellenti proporzioni e un portamento elegante. Questo rinnovamento stilistico vuole migliorare tutti i valori fondamentali del marchio Jaguar. Il nostro obiettivo era quello di rendere l'auto più contemporanea, più decisa e persino più spettacolare. I raffinati fari Pixel Led e la griglia anteriore più grande offrono una maggiore prestanza su strada. Abbiamo ridisegnato il sinuoso cofano a conchiglia per migliorare la purezza della forma e accentuarne la lunghezza. Le splendide superfici fluenti richiamano in modo discreto le grandi Jaguar del passato, mentre le nuove prese d'aria si fondono perfettamente con l'alluminio scultoreo che le circonda.” La coda, in base alla motorizzazione, mostra diverse soluzioni per i terminali in base alla motorizzazione. Il motore a quattro cilindri da 300 cv presenta un unico terminale centrale a quadrilatero. Entrambi i motori V8, sia nella versione da 450 cv che da 575 cv, sono caratterizzati da quattro scarichi con il marchio R inciso. Ampia anche la personalizzazione estetica, come evidenziato dalle 16 varianti cromatiche, oltre alle 12 principali, presenti nella SVO Premium Palette: Ligurian Black, Ethereal Silver, Ionian SIlver, Sunset Gold, Petrolix Blue, Velocity Blue, Tourmaline Brown, Desire, Sanguinello Orange, Atacama Orange, Sorrento Yellow, Constellation, Icy White, Flux Grey, Malachite Green e Amethyst.

Jaguar F-type, tutte le foto della nuova serie Photogallery36 foto Visualizza

Interni Jaguar F-Type

A bordo ritroviamo un ambiente rinnovato ma senza profondi stravolgimenti, a conferma dell'ottimo punto di partenza. La strumentazione ora presenta un quadro strumenti riconfigurabile Tft hd da 12,3 pollici, con una grafica pensata esclusivamente per la F-Type e personalizzabile in base all'esigenze dell'utente. A centro plancia spicca lo schermo touchscreen da 10 pollici del sistema d'infotainment Touch Pro, abbinato a tre controller tattili rotativi e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. All'atto pratico è di facile utilizzo, rapido nel passaggio tra le varie funzioni e non crea eccessive distrazioni. In generale il livello qualitativo e costruttivo è ottimo, a conferma del blasone sul cofano. I sedili sono disponibili in due differenti tipologie: Sport e Performance. I modelli F-Type e F-Type R-Dynamic sono dotati di serie della versione Sport. Il sedile Performance ha un supporto più pronunciato all'altezza delle spalle ed è di serie sui modelli R e First Edition.

Nuova Jaguar F-Type, motorizzazioni

Quattro cilindri da 300 cavalli, V8 da 450 cv e V8 da 575 cv. È questa l'offerta di motorizzazioni in Italia per la rinnovata Jaguar F-Type, tutte abbinate alla trasmissione automatica Quickshift e alla carrozzeria coupé o cabrio. Partendo dalla versione di accesso sotto al cofano troviamo la motorizzazione quattro cilindri 2,0 litri Ingenium turbocompresso a trazione posteriore, con una coppia di 400 Nm già disponibile a 1.500 giri/min, capace di assicurare una velocità massima di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5.7 secondi. Entrambe disponibili in 3 allestimenti (la versione d'accesso, R-Dynamic e First Edition), la P450 aggiunge le quattro ruote motrici ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 285 km/h. Passando alla potente F-Type R, disponibile solo con trazione integrale, il V8 5.0 turbocompresso ora raggiunge i 575 cavalli di potenza e i 700 Nm di coppia contro i 550 cv e 680 nm della precedente versione. La velocità massima, limitata elettronicamente, è di 300 km/h mentre lo 0 a 100 km/h viene coperto in soli 3.7 secondi.

Jaguar F-Type First Edition

Basata sui modelli R-Dynamic e disponibile per un solo anno, la First Edition aggiunge particolari stilistici come l'Exterior Design Pack con cerchi Dorchester Grey da 20 pollici a 5 razze in Gloss Technical Grey con finitura diamantata, che potranno essere abbinati alle caratteristiche colorazioni per la carrozzeria Santorini Black, Eiger Grey o Fuji White. A bordo arrivano sedili in pelle Windsor a 12 regolazioni in colore Ebony con cuciture Light Oyster, oppure in colore Mars con cuciture Flame Red. Tra le personalizzazioni non mancano il quadro strumenti avvolto in Alcantara con goffratura Monogram, le levette del cambio in alluminio, la console centrale con finitura Engine Spin con marchio First Edition e un rivestimento del cielo Ebony Suedecloth.