Nuova Jeep Compass, adesso è più green ed estesamente connessa Il rinnovamento del best seller della Jeep si basa su nuovi motori a benzina e turbodiesel, oltre che su un arricchimento dei contenuti tecnologici, fra i quali rientrano anche la connettività on e off-board di Massimo Mambretti

L'aggiornamento della famiglia della Jeep Compass poggia su una massiccia metamorfosi tecnologica. Quindi, si concentra sotto le vesti che, dal canto loro, cambiano solo per pochi dettagli da quelle che ben consociamo.

Nuova Jeep Compass, nuovi motori a benzina e rinnovato turbodiesel

Il rinnovamento, che coincide con l'avvio della produzione anche nello stabilimento italiano di Melfi dove già nasce la Jeep Renegade, poggia essenzialmente sull'adozione di nuove motorizzazioni a benzina. Si tratta delle unità quattro cilindri turbo a benzina di 1,3 litri della famiglia FireFly, che sono proposte nella nuovissima declinazione da 130 cv oltre che in quella da 150 cv. Il motore meno potente si abbina solo al cambio manuale a sei marce, mentre l'altro s'interfaccia solo con la trasmissione a doppia frizione con analogo numero di rapporti. Entrambi sviluppano una coppia di 270 Nm e adottano sia il filtro per il particolato sia la più recente evoluzione della tecnologia MultiAir, che regola alzata e fasatura delle valvole per mettere in equilibrio il rendimento con il contenimento dei consumi. Secondo la casa questi ultimi assicurano percorrenze medie di 17,5 chilometri ed emissioni di CO 2 di 132 g/km nel caso della Compassa da 130 cv e di 18,2 chilometri ed emissioni di 125 g/km in quello della versione più potente. Il rinnovamento dell'offerta di Compass a trazione anteriore porta con sé anche l'aggiornamento del turbodiesel di 1,6 litri abbinato al cambio manuale a sei marce. Sviluppa ancora 120 cv e 320 Nm di coppia, ma. S si avvantaggia di un catalizzatore selettivo Scr per ridurre le emissioni di ossidi d'azoto. La Compass turbodiesel promette percorrenze medie di 21,3 chilometri, a fronte di emissioni di CO 2 di 122 g/km.

Nuova Jeep Compass, più dinamica e confortevole

Accanto ai nuovi motori la nuova serie della Compass propone anche interventi che sintonizzano meglio il comportamento con le strade e i gusti del Vecchio Continente. Il risultato è stato raggiunto sia definendo regolazioni dello sterzo che avvantaggiano la progressività sia ricorrendo ad ammortizzatori a smorzamento selettivo, che limitano beccheggio e rollio in curva senza penalizzare l'assorbimento delle asperità della strada. Inoltre, la versione da 150 cv propone anche il settaggio Sport che modifica la risposta dello sterzo, dell'acceleratore e del cambio a doppia frizione.

Nuova Jeep Compass, è super connessa

La Compass made in Italy si distingue anche per l'upgrading della connettività, generato dall'interazione fra la più recente generazione del sistema d'infotainment Uconnect con display da 7” e da 8”4 con gli Uconnect Services. Queste funzionalità sono disseminate in diversi pacchetti, che sono di serie o a richiesta secondo gli allestimenti, e permettono di controllare da remoto lo stato di salute della vettura, di tracciare la sua posizione e di fruire di servizi di assistenza nonché d'emergenza. Ma non è tutto perché questi servizi permettono anche di impostare nel sistema di navigazione la destinazione, di attivare di un hot-spot per otto device, di essere avvisati di tentativi di furto e di comunicare con assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home. Inoltre, sulle Compass ibride plug-in 4xe si aggiungono funzionalità specifiche che consentono di controllare il livello di carica della batteria direttamente dalla app, di programmare la ricarica e il climatizzatore e di visualizzare le stazioni di ricarica più vicine sulla app mobile My Uconnect e sul siplòay dell'infotainment quando la batteria si sta scaricando.

Nuova Jeep Compass, la trazione anteriore precede l'integrale plug-in

La famiglia della Compass con i nuovi motori è offerta solo a trazione anteriore ed è in vendita a prezzi che spaziano da 29.000 a 36.000 euro negli allestimenti Longitude, Night Eagle, Limited ed S. Invece, le versioni elettrificate saranno le uniche della famiglia a trazione integrale. Arriveranno tra qualche mese nelle declinazioni da 190 e 240 cv. La più potente è già in prevendita a prezzi che partono da 41.000 euro.