Nuova Jeep Compass, tutti i dettagli l’edizione 2021. Ora è più tecnologica

La Compass edizione 2021 non cambia molto esternamente, poiché i principali interventi riguardano il disegno dello scudo paraurti anteriore, dei fanali e della mascherina. Tuttavia, questi interventi, che alla fine generano anche una maggiore pulizia dei lineamenti e un aspetto più autorevole rispetto a quelli del modello precedente, anticipano quelli che ritroveremo sulle altre Jeep in rampa di lancio. Ovvero, la nuova Grand Cherokee e le Wagoneer che arriveranno in Europa più in là nel tempo.

Invece, la Compass cambia molto all'interno, poiché propone una nuova plancia dall'andamento lineare con display dell'infotainment 10,1” rialzato che porta al debutto su una Jeep il sistema Uconnect5 con riconoscimento vocale, strumentazione digitale da 10,25” con venti possibilità di configurazione e comandi secondari semplificati. Inoltre, il salto di classe con cui la nuova Compass si avvicina ai modelli di prossimo arrivo è dovuto anche alla presentazione dell'abitacolo più ricercata, dovuta soprattutto all'esteso impiego di materiali pregiati.

Il rinnovamento porta in dote alla Compass anche un arricchimento delle dotazioni di assistenza alla guida e di sicurezza, che genera un sistema di guida semi-assistita di livello 2. Una tecnologia che, al momento, la Compass è l'unica Jeep a proporre in Europa.

La nuova famiglia è offerta con sistemi propulsivi tutti in regola con le norme Euro 6d Final. Si tratta delle unità turbo a benzina di 1,3 litri con 130 e 150 cavalli, della versione aggiornata del turbodiesel di 1,6 litri che adesso eroga 130 cavalli e delle versioni a trazione integrale ibride plug-in 4xe da 190 e 240 cavalli.

Per quanto riguarda gli allestimenti l'offerta prevede le proposte Longitudo, Limited, S e Trailhawk alle quali, in questo periodo, si aggiunge la serie celebrativa 80° Anniversario. I prezzi vanno da 30.000 a 49.000 euro.