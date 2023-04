Nuova Jeep Wrangler in Europa solo con il plug-in hybrid

L'iconica offroad, la Jeep Wrangler è stata aggiornata nell’estetica con le sette feritoie che sono state rimpicciolite oltre a disporre all'interno di un'infotainment UConnect 5 da 12,3 pollici. Nell'infinito catalogo di personalizzazioni previste per tutte le Wrangler debuttano dei nuovi cerchi in lega con misure tra 17 e 20 pollici abbinabili a pneumatici da 35 pollici. Non mancano varie opzioni per il soft top e l'hard top, per vivere la classica esperienze Jeep all'aria aperta. In Europa arriverà nella sola variante a4 porte e con la motorizzazioni plug-in hybrid 4xe

