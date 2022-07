Nuova Kia Niro, arrivano le versioni bicolore

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Kia aggiunge due versioni speciali bicolor alla gamma della nuova Niro. Queste, denominate Kia Niro Online Edition, da come si evince, sono disponibili per l'ordine direttamente dal sito internet del produttore, accedendo alla sezione “Prenota la tua Kia”.

Nello specifico si può scegliere tra la nuova Niro EV Evolution Bicolor in livrea Mineral Blue che prevede anche da due fasce laterali in High Glossy Black e il montante posteriore in Aurora Black Pearl. Per le versioni HEV e PHEV Evolution Bicolor è proposta una livrea nella colorazione Snow White Pearl, fasce laterali High Glossy Black e montante posteriore Steel Grey.

Una volta scelta la versione che più piace, si ha tempo 2 giorni per andare in concessionario e finalizzare l'acquisto. Inoltre solo per chi decide di prenotare online la versione Plug-in hybrid, Kia omaggia di un voucher di ricarica KiaCharge pari a 200€ che si può utilizzare presso la rete di ricarica DCS in Italia.