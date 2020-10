Nuova Kia Picanto: ritocchi di stile, tecnologie e motori Nuovi aggiornamenti per la city car targata Kia. Debutta il sistema di connettività di bordo e vengono aggiornati i powertrain, ora anche con trasmissione automatica.

2' di lettura

Kia aggiorna Picanto, la “piccola” della gamma, sia nello stile che nei contenuti tecnologici. Debutta in gamma il sistema UVO Connect Phase II che migliora connettività e sistemi di controllo, ma soprattutto si aggiornano i powertrain, includendo anche la nuova trasmissione manuale robotizzata (AMT). Comune a tutta la gamma Picanto l'affinamento nel design esterno, con significativi aggiornamenti apportati in particolare agli allestimenti sportivi GT- Line ed X-Line, quest'ultimo con chiara ispirazione ai modelli a ruote alte.

Aumenta la libertà di personalizzazione

L'aggiornamento offre anche maggiori possibilità di personalizzazione con una scelta tra 10 vivaci tinte di carrozzeria. Sono inoltre disponibili due nuovi cerchi in lega da 14 e 16 pollici. Picanto dispone di un touchscreen da 8 pollici che sostituisce il precedente sistema da 7”. Presenta inoltre una connessione multipla Bluetooth che consente di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente, uno per l'uso del telefono vivavoce e dei media, l'altro solo per uso multimediale. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Grazie al sistema UVO di Kia su Picanto è possibile avere informazioni in tempo reale su punti di interesse, traffico, previsioni meteorologiche, prezzi del carburante e specifiche sui parcheggi inclusi prezzo, posizione e disponibilità. Picanto è uno dei primi modelli Kia ad offrire le più recenti funzionalità telematiche UVO Connect Phase II offrendo nuovi vantaggi per migliorare l'esperienza dell'utente a bordo, anche tramite l'app per smartphone.

Due nuovi powertrain a benzina

L'aggiornamento rende disponibili in Europa due nuovi motori a benzina Smartstream, ognuno dei quali massimizza l'efficienza e riduce le emissioni di CO2 rispetto ai predecessori. La gamma di motori presenta un T-GDi di 1,0 litro a iniezione diretta di benzina e turbocom- pressore che sviluppa 100 cv e un DPi (Dual Port Injection) di 1,0 l da 67 cv. Quest'ultimo continuerà ad essere offerto anche con doppia alimentazione benzina- Gpl (il lancio è previsto entro fine 2020). Picanto diventa il primo modello equipag- giato con la nuova trasmissione manuale automatizzata Amt di Kia basata su un cambio manuale a cinque marce con attuatori per frizione e innesti marce al fine di renderne automatico il funzionamento. A seconda delle specifiche di allestimento, la nuova gamma Adas di Picanto include il sistema di assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli. Inoltre Picanto è disponibile con Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning e Lane Following Assist.

Allestimenti più ricchi e prezzi

La nuova gamma Picanto ricalca la struttura della precedente versione, ma ogni allestimento (City, Urban, Style, Gt Line ed X Line) include nuovi contenuti all'equipaggiamento di serie. Prezzi da poco più di 12mila euro; ad ottobre Picanto è offerta al pubblico a circa 9mila con il finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 9,33%) che porta i vantaggi cliente fino a 3.400€ e include nel canone mensile tre anni di assicura- zione Credit Life, copertura furto e incendio e tyre protection (kasko gomme).