Nuova Kia Sportage, com'è fatto la quinta generazione del suv coreano

1' di lettura

La nuova Kia Sportage si mostra in anteprima in attesa del debutto sul mercato entro la fine del 2021. Arrivato alla quinta generazione, il suv coreano mostra uno stile completamente inedito che segue il nuovo corso stilistico inaugurato dall'elettrica EV6 e battezzato Opposites United (unire gli opposti). Non sono state rilasciate informazioni sulle motorizzazioni della nuova Kia Sportage, dove si attendono propulsori ibridi e ibridi plug-in.

Nuova Kia Sportage, foto definitive della quinta generazione Photogallery7 foto Visualizza

Kia Sportage 2022

La nuova Kia Sportage mostra il frontale battezzato “Digital Tiger Face”, caratterizzato dalla grande grigia a nido d'ape e dai nuovi proiettori a Led dal disegno estremamente affilato. Passando alle fiancate troviamo linee decise e massicce, mentre al posteriore il carattere offroad è sottolineato dal grande estrattore inferiore.

Loading...

Nuova Kia Sportage, interni

Gli interni della nuova Kia Sportage mostrano il maxi schermo che comprende la strumentazione davanti al guidatore e lo schermo touchscreen da dove gestire il sistema d'infotainment. Dalle icone presenti sull'immagine pubblicata si vede l'lato livello di connettività della vettura, in grado anche di connettersi con i dispositivi domestici. Sul tunnel centrale debutta il selettore di forma rotonda da dove impostare le marce della trasmissione automatica, mentre nella parte inferiore arriva la regolazione delle modalità di guida

Kia Sportage, motorizzazioni

Per ora Kia non ha comunicato la gamma motorizzazioni della nuova Sportage ma si attende un'offerta simile alla cugina Hyundai Tucson. Saranno presenti quindi unità benzina e diesel mild hybrid fino a 180 cavalli di potenza, l'ibrida 100% da 230 cavalli e la potente versione phev (plug-in hybrid) da 265 cv. Non mancherà la possibilità di scegliere tra la trazione anteriore o quella integrale.