Nuova Land Rover Discovery Sport / La D240 è pronta a tutto e sempre confortevole

Rispettosa nell'offrire tutte le prerogative tipiche di una Land Rover in fuoristrada che le permettono di superare difficoltà anche molto estreme, la Discovery Sport 2.0d da 240 cv (220 km/h, 0-100 in 7”7) sull'asfalto offre un comportamento disinvolto che determina una guidabilità gradevole, grazie alle informazioni che riceve chi sta al volante. La gradevolezza della guida è sostenuta anche dall'erogazione fluida del motore, generata dall'andamento della coppia di 500 Nm a 1.500 giri che determina un ampio arco d'utilizzo e dal tempismo con cui il cambio mette a disposizione il rapporto giusto. Tuttavia, il baricentro alto e la massa che sfiora le due tonnellate oltre che il set-up dell'assetto, nel caso dell'esemplare provato monotaratura, non sempre assecondano la precisione della guida quando si affrontano i percorsi tortuosi in maniera brillante. Un genere di percorso che abbiamo affrontato nell'entroterra di Barcellona, alternato da tratti off-road impegnativo, che alla fine ha fatto registrare dal computer di bordo una percorrenza media di 9,5 chilometri con un litro. Per compeltare il quadro dinamico della nuova Discovery Sport va detto che non impone rinunce sul fronte del confort. Quest'ultimo è davvero elevato sia a livello di assorbimento delle asperità del fondo sia a livello acustico.