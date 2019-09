Nuova Land Rover Discovery Sport / Dentro è più sofisticata e tecnologica

Al primo impatto l'abitacolo della nuova Discovery Sport sembra distinguersi da quello della precedente, essenzialmente, per la consolle centrale. Questa componente dell'arredamento, però, è la punta dell'iceberg della crescita della digitalizzazione. Infatti, nella zona superiore ospita il display da 10,25” del sistema d'infotainment, non solo compatibile con Apple CarPlay e Android Auto ma anche posto in modo da essere ben consultabile e azionabile, e in quella inferiore un sistema di controllo touch che ha ridimensionato il numero d'interruttori fisici. Ma togliamo subito ogni curiosità: non è un display come quello che equipaggia l'Evoque e la Velar con videate specifiche per ogni funzionalità che si vuole impostare. Insomma, è un po' meno sofisticato. In compenso, dalle consanguinee la Sport eredita la strumentazione digitale configurabile da 12,3”, oltre alla piastra di ricarica per device e al retrovisore che si può trasformare in un monitor che proietta vari tipi d'inquadrature raccolte dalla telecamera posteriore. L'interno si presenta anche in maniera più ricercata grazie, soprattutto, al più esteso impiego di materiali pregiati e più funzionale, anche per la presenza del divano posteriore scorrevole.