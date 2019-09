Nuova Land Rover Discovery Sport / Eredita pianale e tecnologie dall’Evoque

A dispetto delle apparenze, sotto le vesti la nuova Discovery Sport differisce moltissimo dalla precedente. Infatti, poggia sull'architettura Pta2 che ha debuttato con l'attuale Evoque e adotta l'elettrificazione a 48V ad ampio raggio per proporre una famiglia tutta mild-hybrid alle quali, proprio come l'Evoque, l'anno prossimo affiancherà anche una proposta ibrida plug-in. Quest'ultima sarà spinta da un sistema formato da un'unità elettrica e da un motore a benzina di 1,5 litri a 3 cilindri. Nel capitolo tecnologie rientrano anche le sospensioni attive, il sistema che tramite ultrasuoni misura la profondità di un guado e il dispositivo che, sfruttando delle telecamere, riproduce nel display del sistema d'infotainment l'area attorno alle ruote anteriori e sotto il motore, permettendo così di intercettare ostacoli nei passaggi impegnativi e in manovra. La nuova Discovery Sport imbarca anche il Terrain Response 2 che include la modalità Auto che setta automaticamente la configurazione vettura più congeniale al fondo.