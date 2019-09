Nuova Land Rover Discovery Sport / Lifting moderato

Le vesti sono piaciute, considerando anche i quasi 500mila esemplari venduti in meno di cinque anni, e per questo motivo in occasione dell'aggiornamento sono state solo un po' ritoccate con interventi sulle sovrastrutture della carrozzeria. Tuttavia, fanalerie a Led, firme luminose differenti, fascioni rimodellati, mascherina di nuovo disegno, cerchi in lega di inedita foggia e alcuni profili disseminati sulla carrozzeria mettono la linea della Discovery Sport al passo con i tempi. La metamorfosi, quindi, non arriva a influire sulle dimensioni che, con una lunghezza che si attesta sempre a 4,60 metri, ricalcano quelle del modello mandato in pensione e che grazie all'ottimizzazione del rapporto con quelle interne permettono sempre di configurare l'abitacolo anche a sette posti.