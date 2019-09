Nuova Land Rover Discovery Sport / Per ora si declina in una cinquantina di versioni

L'evoluzione della specie porta con sé tante tecnologie d'avanguardia, ma va detto che per tante versioni molte di esse sono opzionali e, quindi, se ci lascia prendere la mano possono fare lievitare molto i prezzi. Al riguardo diciamo subito che il listino della Discovery Sport parte da 39mila e arriva a 66mila euro. Tutta la famiglia, eccezione fatta per la turbodiesel da 150 cv a due ruote motrici, è offerta con la trazione integrale, con cambio automatico a 9 marce sebbene per la versione meno potente sia di serie solo con alcuni allestimenti e adotta powertrain mild-hybrid. La gamma è formata da 15 versioni spinte da motori turbo a benzina di 2 litri con potenze di 200 e 250 cv e da 31varianti turbodiesel equipaggiate con motori sempre di 2 litri da 150, 180 e 240 cv. Il capitolo degli allestimenti è formato dalle proposte Standard, S, Hse ed R-Dynamic, quest'ultimo nelle declinazioni normale, S, Se ed Hse.