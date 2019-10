Nuova legge sulle blockchain in Albania

Sono poi seguiti gli interventi di alcuni importanti esponenti delle istituzioni e del settore: Massimo D'Alema, presidente della Fondazione di cultura politica “Italianieuropei”; Davide Casaleggio, presidente Casaleggio associati; Luigi Neirotti, associate partner di Studio legale Tributario EY; Kara Sutton, privacy and public policy manager di Facebook; Luca Bolognini, founding partner dello Studio Ict legal e presidente dell'istituto italiano per la Privacy; Jörn Erbguth, head of technology insights presso il Geneva macro labs e docente presso l'Università e la Scuola di diplomazia di Ginevra.

«È chiaro che il modello della mera protezione del dato non è compatibile con gli attuali e futuri cambiamenti tecnologici – spiega Gianluigi Pacini Battaglia, Ceo di consulcesi tech . Le conclusioni della tavola rotonda hanno quindi confermato che la tecnologia blockchain potrebbe essere l'infrastruttura abilitante di un modello che consenta il pieno controllo sulla gestione dei propri dei dati personali e che quindi l'Albania potrebbe essere un modello anche per altri Stati europei e soprattutto per l'Italia Paese che per ragioni di vicinanza e di relazioni commerciali ha un rapporto molto stretto con questa nazione.

A margine dell’evento Davide Casaleggio, ha sottolineato che «una legge per agevolare le aziende che investono in blockchain è un'ottima direzione per favorire lo sviluppo di un settore che sta diventando strategico. Si stima che entro il 2027 il 10% del Pil globale si baserà su almeno un processo blockchain. Gli Stati e le aziende che vogliono intercettare questo valore devono investire oggi in questa direzione».