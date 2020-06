Nuova linea di gel mani, balzo dei ricavi di oltre il 20% L’azienda di Cotignola che fattura 90 milioni di euro ha puntato sull’ecologia sia nelle formulazioni dei prodotti che nel packaging dove utilizza plastica riciclata o ecoplastiche di Cristina Casadei

Per la Madel il 2020 è stato l’anno dell’avvio di una nuova linea di produzione di gel disinfettanti mani, della produzione su tre turni invece di due, dell’accelerazione di alcuni investimenti sugli impianti e sui prodotti e di 20 nuove assunzioni. A termine. Il fondatore e presidente Maurizio Della Cuna dice che, in questi mesi, il fatturato è aumentato del 25% rispetto all’anno precedente e che conta di chiudere il 2020 con un aumento del giro d'affari del 20%. L’azienda di Cotignola (provincia di Ravenna) ha chiuso lo scorso anno a 90 milioni di euro di fatturato e viene da una fase di crescita costante. «Già da tempo noi abbiamo puntato sull’ecologia sia nelle formulazioni dei prodotti che nel packaging dove utilizziamo plastica riciclata o ecoplastiche e registriamo buone performance». Tra i marchi più noti della Madel ci sono i prodotti della linea Winni's, Disinfekto, Pulirapid, Smacchio Tutto, e, in prospettiva, il patron ritiene che «la produzione si manterrà più alta che in passato. Il trend di crescita sicuramente si fermerà su livelli più bassi, ma continuerà perché nelle persone rimarrà la voglia di continuare a pulire e disinfettare». Il gruppo ha accelerato alcuni investimenti su nuovi reparti e produzioni, soprattutto di prodotti ecologici. «Siamo stati tra i primi a credere nei prodotti green e continuiamo a farlo – spiega Della Cuna -. Anche il nostro gel disinfettante per le mani è ecologico e, nonostante il contenuto di alcool necessario per disinfettare, ha all’interno sostanze idratanti di origine naturale che non rovinano la pelle. Il nostro obiettivo è di fare prodotti che rispettino la pelle e l’ambiente».