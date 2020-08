Nuova liquidità per Kiko, sottoscritto un finanziamento da 270 milioni Servirà per il pagamento del personale, dei fornitori italiani, dei progetti di crescita e internazionalizzazione di Marika Gervasio

Ammonta a 270 milioni di euro il finanziamento che Kiko Milano ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bnl/Bnp Paribas. La quota di Intesa Sanpaolo, che ha svolto anche il ruolo di banca agente e Sace Agent, è stata di 180 milioni, mentre Unicredit e Bnl/Bnp Paribas hanno partecipato all'operazione per 45 milioni ciascuna. Cento milioni sono stati assisititi da garanzia da Sace - nel quadro delle agevolazioni previste dal decreto “liquidità” - i restanti 170 milioni sono stati erogati come prestito a medio-lungo termine per il rifinanziamento del debito esistente.



Nello specifico, le nuove risorse, per le quali Sace ha emesso in tempi rapidi una garanzia al 90% controgarantita dallo Stato, verranno destinate al pagamento di investimenti, capitale circolante, costi del personale e affitti in Italia, sostenendo la multinazionale italiana - fondata nel 1997 da Antonio e Stefano Percassi e oggi controllata dalla holding Odissea Srl e partecipata dalla Private Equity Peninsula, che detiene una quota del 38% -nella fase di ripresa post emergenza sanitaria e continua crescita. Il prestito a medio-lungo termine consente di rifinanziare il bond da 100 milioni nominali e l'attuale finanziamento in pool, entrambi rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza originaria, e quindi di sostenere gli obiettivi di crescita del business plan di Kiko che vende i suoi cosmetici in 24 Paesi attraverso una rete di circa 900 punti vendita e un canale e-commerce esteso a 34 nazioni.

«Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto, segno che il mercato ha riconosciuto la solidità dell'azienda e il lavoro svolto negli ultimi anni, oltre che le potenzialità di crescita del brand Kiko - afferma Cristina Scocchia, ad di Kiko -. Grazie al finanziamento ottenuto, infatti, potremo proseguire la strada intrapresa con successo finora, completando il processo di crescita ed espansione globale del brand. Abbiamo apprezzato il sostegno e il ruolo fondamentale di Sace nell'ottenimento di questo importante finanziamento che ci permette di salvaguardare posti di lavoro e ci dà slancio per il futuro».