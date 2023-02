Nuova Maserati Granturismo

La nuova Granturismo segna il ritorno di un'icona Maserati nata 75 anni fa, con la A6 1500. La coupé Maserati è disponibile in due versioni con motore benzina: la versione Modena dotata del 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 cavalli, mentre la performante versione Trofeo è basato sul medesimo motore, arrivando ad una potenza massima di 550 cavalli. Una caratteristica fondamentale di Granturismo è la nuova architettura elettrica-elettronica Atlantis High basata su messaggi canFD con velocità fino a 2ms e dotata di funzioni avanzate di cyber-security livello 5 e flash-over-the-air. Al centro il master controller Vdcm (Vehicle Domain Control Module), un progetto 100% Maserati che ospita il software incaricato del controllo a 360 gradi di tutti i più importanti sistemi vettura al fine di produrre la miglior esperienza di guida in tutte le condizioni. L'abitacolo è dotato di sistemi innovativi, tra i quali il sistema Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment di ultima generazione, il comfort display che raccoglie le principali funzioni in un'interfaccia integrata touch, il digital clock e l'Head-up display.



