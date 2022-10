Nuova Mercedes Classe A, ecco il restyling della compatta tedesca: cosa cambia

L'ambiente interno risulta luminoso e le tre bocchette d’aria rotonde a forma di turbina (tipiche di Mercedes-Benz) sono un omaggio al mondo dell’aviazione. Il volante rivisto dell’attuale generazione, in pelle nappa di serie, è compatto e si abbina al carattere high-tech della console centrale ridisegnata.

Mercedes Classe A: l'aggiornamenti di infotainment e sicurezza

Sia l’hardware che il software hanno fatto un grande passo avanti introducendo l’ultima generazione di Mbux che risulta più intuitiva da usare. E, con l’attivazione dei servizi online dell’App Mercedes me, l’assistente vocale Hey Mercedes della nuova Classe A è ora ancora più capace di dialogare e imparare.

La compatta di Stoccarda è stata aggiornata anche in termini di assistenza alla sicurezza con, ad esempio, il sistema di mantenimento della corsia che viene controllato in modo molto più confortevole utilizzando il controllo attivo dello sterzo invece della frenata unilaterale. La nuova generazione del pacchetto parcheggio supporta il parcheggio longitudinale e offre, tra l’altro, una visualizzazione a 360 gradi per il parcheggio assistito da telecamera con immagini 3D.

Mercedes Classe A: novità della gamma motori

La nuova Classe A ha beneficiato di un aggiornamento anche per quanto riguarda la gamma motori che è stata interamente elettrificata e comprende unità a quattro cilindri con cambio automatico automatico a 7 o 8 rapporti di serie. Come mild hybrid, sono dotati di un sistema elettrico ausiliario di bordo a 48 Volt che supporta con 10 kW di potenza in più l’avvio.

Un altro passo avanti è stato fatto anche con le unità ibride plug-in (Phev), dove la batteria ad alta tensione è stata nuovamente migliorata, in modo che il maggiore contenuto di energia utilizzabile porti a un aumento dell’autonomia elettrica. La potenza del motore elettrico è stata aumentata di 5 kW e raggiunge ora una potenza di 80 kW. Per quanto riguarda la ricarica, sono ancora disponibili tre opzioni: oltre ai 3,7 kW standard, la batteria migliorata può ora essere caricata anche con corrente alternata e fino a 11 kW, anziché solo 7,4 kW come in precedenza. La nuova Classe A continua a offrire anche la possibilità di caricare la batteria con corrente continua fino a 22 kW. Una carica in corrente continua dal 10% all’80% richiede circa 25 minuti, offrendo un’esperienza di ricarica versatile e adatta all’uso quotidiano.