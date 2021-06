Nuova Mercedes Classe C, ecco come è fatta, come va e quanto costa

4' di lettura

La nuova Mercedes Classe C non si limita a trasferire forme e sostanza della Classe S nel settore delle medie. Infatti, supera questo travaso di soluzioni calando dentro al cofano solo motori elettrificati, mild-hybrid e ibridi plug-in, tanto nel caso della berlina quanto in quello della station wagon.

Mercedes Classe C, incontro tra forma, funzione e Ai potenziata

Basata su un'architettura inedita, la nuova Classe C prende le distanze dalla precedente sia con la lunghezza che passa da 4,69 a 4,75 metri nel caso della berlina, sia con i lineamenti in gran parte ispirati a quelli della Classe S. La silhouette che ammicca alla sportività con il frontale lungo e la coda corta, cela un abitacolo spazioso anche posteriormente grazie alla crescita del passo di tre centimetri e arredato attorno alla digitalizzazione. Infatti, il design interno prende le mosse dal display touch verticale da 11,9” della seconda generazione del sistema Mbux che, di fatto, costituisce la consolle centrale fluttuante. La plancia si sviluppa orizzontalmente protraendosi verso i passeggeri con forme morbide e sorreggendo il display configurabile della strumentazione da 12,3”. Il quadretto hi-tech manda in pensione molti comandi fisici, affida all'attivazione a sfioramento quelli sul volante e innesca l'estesa interazione con la vettura e il mondo esterno attraverso la versione 2.0 del sistema Mbux. L'upgrading della super-intelligenza evita di pronunciare spesso la frase Hey Mercedes e si caratterizza per la rapidità del botta e risposta con l'assistente personale, per la facilità cui si gestiscono i servizi oltre che per le immagini tridimensionali della strumentazione, la realtà aumentata nell'head up display e, infine, perché consente di dialogare con la domotica.

Mercedes Classe C, l'Ai raggiunge nuovi traguardi

Come sulla classe S, anche in questo caso l'Ai estende il suo raggio d'azione alla sicurezza e al sostegno alla guida. Infatti, anche per la Classe C è disponibile la sofisticata fanaleria anteriore a Led la cui luce è rifratta da 1,3 milioni di micro-specchi, che proiettano sulla strada persino potenziali situazioni di pericolo. Per esempio, il restringimento della carreggiata, l'approssimarsi di ostacoli, oltre all'ancora invisibile presenza di pedoni, ciclisti e animali lungo la rotta, per esempio. L'ultima nata delle Mercedes può imbarcare a richiesta anche uno schieramento di Adas di ultima generazione che, in pratica, attestano la guida semi-assistita a un livello 2 avanzato, quindi pronto anche per il terzo. Mercedes Classe C, solo motori ibridi a quattro cilindri.

All'upgrading delle tecnologie si contrappone un downgrading della struttura delle motorizzazioni. Infatti, adesso la classe C è proposta solo con motori turbo a quattro cilindri a benzina di 1,5 e 2 litri e a gasolio di 2 litri. Il ridimensionamento strutturale è accompagnato dall'adozione di sistemi mild-hybrid a 48 V, che aggiungono ai numeri di ogni singola unità una potenza di 20 cavalli e una coppia di 200 Nm. Conseguentemente, la C200 mette in campo complessivamente 224 cavalli, mentre le turbodiesel 220d e 300d offrono, rispettivamente, 220 e 285 cavalli. Tutte le versioni adottano il cambio automatico a nove marce, mentre alcune si possono richiedere anche con la trazione integrale 4Matic. A richiesta, c'è il retrotreno sterzante.

Mercedes Classe C, come va la 220d

Il legame fra la Classe C e l'ammiraglia Mercedes risalta subito quando ci si accomoda a posto guida ed è supportato anche dalla larghezza dell'ambiente. Insomma, quella che nelle generazioni precedenti era considerata la baby-Benz ora si può definire tranquillamente la baby-S. L'evoluzione generazionale è tradita sia dall'atmosfera interna sia dal carico di tecnologie avanzate, legate al confort e alla sicurezza, alcune delle quali messe a disposizione dei passeggeri anche dall'Ai. In un certo senso si potrebbe dire confort uber alles, ma sarebbe limitativo. Infatti, la C220d che abbiamo provato da Roma alla Maremma lungo un percorso estremamente vario, al termine del quale abbiamo rilevato una percorrenza di 16,5 chilometri con un litro, non solo si è rivelata piuttosto sobria ma ha supportato la gradevolezza della guida a tutto tondo. Infatti, il sommesso rendimento del motore ha assecondato con tempismo e determinazione ogni istigazione dell'acceleratore e la configurazione vettura impostata, sposandosi correttamente con il dinamismo impresso dall'agilità. Sul giudizio complessivo si riversa anche la solerzia della rete di Adas che, quando la segnaletica sull'asfalto è correttamente marcata, consente di sfruttare l'assistenza alla guida con fiducia poiché sistema al posto giusto la vettura sulla strada.