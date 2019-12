Nuova Mercedes GLA verso il debutto dell'11 dicembre : tutto quello che sappiamo Il più piccolo crossover di Mercedes ha molto in come come la GLB. In particolare gli interni propongono le stesse soluzioni estetiche. Lo si intuisce dall'immagine del primo teasar in vista del prossimo arrivo della nuova GLA di Corrado Canali

La nuova generazione della Mercedes GLA e la prima generazione della GLB possono sembrare diverse all'esterno, ma l'interno è praticamente identico in entrambi i suv compatti della “stella”. La prima immagine teaser che mostra una parte degli interni della rinnovata GLA propone, infatti, lo stesso stile della presa d'aria a lato del posto di guida del conducente, così come la piccola piega. Anche il volante è lo stesso, così come tutti i pulsanti e le manopole, compresi quelli utilizzati per regolare il sedile elettrico, azionare i finestrini, gli specchietti laterali e i fari, nonché l'avvertimento del punto di angolo cieco.



L'infotainment a doppio schermo MBux e gli altri strumenti sono come quelli della GLB offerti in due dimensioni: più piccolo nel modello base e più grande negli altri livelli più completi. Inoltre, la rinnovata GLA, il più piccolo dei crossover di Mercedes offrirà materiali di qualità, come pelle e Alcantara e caratteristiche come le doppie cuciture nella parte superiore del pannello della porta che si estendono su tutta la larghezza del cruscotto. Un sistema audio premium equipaggia il modello della prima foto degli interni della GLA, come anche il piccolo altoparlante.



Come la famiglia dei modelli a “ruote alte” di Mercedes, la GLB, la GLC, la GLE e la GLS, anche la GLA di seconda generazione sarà offerta con un ampio assortimento di motori a benzina e diesel, oltre che con un gruppo propulsore ibrido plug-in, mentre la gamma verrà completata dalle varianti AMG GLA 35, 45 e 45 S. Ne sapremo di più al momento della debutto della nuova GLA che Mercedes ha già fissato per il prossimo 11 di dicembre.

