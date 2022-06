Nuova Mercedes Glc: ecco com'è la seconda generazione

Gamma motori: solo ibridi

Nuova Glc è disponibile esclusivamente in versione ibrida: come ibrida plug-in o come mild hybrid con tecnica a 48 Volt e alternatore-starter integrato. La gamma di motori comprende propulsori a quattro cilindri tratti dall’attuale famiglia di modelli modulari di Mercedes-Benz denominata Fame (Family of Modular Engines). I quattro motori mild hybrid dispongono di un alternatore-starter integrato (Isg) di seconda generazione che offre un supporto efficace nella gamma di regime bassa. Le tre altre versioni di motore sono di tipo ibrido plug-in con potenza elettrica supplementare di 100 kW e autonomia elettrica di oltre 100 chilometri grazie alla batteria a ioni di litio da 31,2 kWh.

Con il caricabatteria in CC da 60 kW a richiesta, è possibile ricaricare completamente una batteria scarica in circa 30 minuti. Per la ricarica alla rete di casa in corrente alternata è disponibile di serie un caricabatteria da 11 kW (a seconda del mercato) per la ricarica trifase alla Wallbox.

Caratteristiche tecniche

Nuova Glc ha in dotazione alcune caratteristiche che ne migliorano la guidabili e il comfort, come l'asse posteriore sterzante, le sospensioni posteriori pneumatiche o, ancora, il pacchetto offroad o sportivo.

Inoltre, dal punto di vista della sicurezza, Mercedes Glc è dotata dell'ultima generazione dei sistemi di assistenza alla guida che prevede funzioni aggiuntive e altre perfezionative che permettono al guidatore di gestire in modo confortevole e sicuro le situazioni di guida quotidiane. E, grazie ai sensori per la zona circostante potenziati, i sistemi di parcheggio automatico possono aiutare meglio il guidatore nelle manovre, incrementando il comfort e la sicurezza.