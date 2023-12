Nuova Mini Countryman C, ci sarà anche la versione entry level “C”

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mini continua ad ampliare l’offerta della Countryman che è stata di recente ristilizzata e che ora viene proposta anche nella variante entry level, siglata C. Presentata come crossover comodo, spazioso e soprattutto efficiente, la C è disponibile nella motorizzazione a benzina a tre cilindri turbo da 1.500 cc di cilindrata con tecnologia ibrida leggera per uno 0-100 kmm in 8,3 secondi. Sarà in vendita da febbraio come il resto della gamma ad un prezzo a partire di 40mila euro.

La trazione disponibile è soltanto quella anteriore

La potenza combinata della nuova C è di 170 cc a cui si aggiungono 280 Nm di coppia. Il motore è gestito da una trasmissione a doppia frizione che invia la potenza alle ruote anteriori. Questo tipo di configurazione consente al crossover entry level di accelerare da 0 a 100 kmh in 8,3 secondi per una velocità massima di 212 kmh. Inoltre, la nuova variante è accreditata di un consumo di carburante di 6,1 l/100 km per una proposta di chilometraggio più che interessante.

Loading...

L’abitacolo è elegante oltre che hitech

All’esterno la nuova C presenta una configurazione semplificata rispetto alla Countryman top di gamma con un rivestimento in plastica nera e cerchi in lega da 17 pollici. Il modello offre anche una scelta di colori limitata rispetto al resto della gamma, ma che comprende, comunque, sia l’argento che il nero metallizzato. Se l’esterno della nuova C si segnala come un tipico modello versatile, l’abitacolo propone, invece, un elegante design bicolore e dei sedili in tessuto vivace.

La capacità del bagagliaio arriva a 1.460 litri

All’interno è, inoltre, previsto il display Oled in formato rotondo che misura 9,5 pollici e funziona sia come quadro strumenti digitale che del sistema di infotainment. La nuova C è dotata di un sedile posteriore che può scorrere fino a 13 cm, consentendo di offrire la priorità allo spazio per le gambe o alla capacità di carico. A proposito la nuova entry level della gamma Countryman è in grado di garantire uno spazio utile fino a 1.460 litri per alloggiare numerosi bagagli al seguito.

E’ disponibile la guida assistita di Livello 2

Infine, per la prima volta il Driving Assistant Plus disponibile anche sulla Countryman C offre la possibilità di una guida parzialmente automatizzata di livello 2 attivabile in particolare su dei percorsi autostradali. Il che consente al conducente di togliere le mani dal volante fino ad una velocità di 60 kmh sia pure continuando a monitorare sia il traffico oltre che di essere pronto ad intervenire in ogni momento. Infine sono quattro i livelli di allestimento previsti per la nuova C.